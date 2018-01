L’acteur Mark Wahlberg fera un don de $1,5 millions pour le fonds d’aide aux victimes de harcèlement

Mark Wahlberg

NEW-YORK, le 14 janvier. /TASS/. L’acteur Mark Wahlberg a décidé de faire don de $1,5 millions pour le fonds d’aide aux victimes de harcèlement. Ce sujet a déclaré samedi le portail internet de la Deadline.

Selon lui, l’acteur traduire de ce montant, reçue pour participer à пересъемках du film « Tout l’argent du monde » (All the Money in the World, 2017), à un organisme de bienfaisance le Temps Up, apporte une assistance juridique aux personnes qui ont été victimes de viols et de harcèlement.

Auparavant, on apprend que Wahlberg, a reçu pour пересъемки la peinture des honoraires de $1,5 millions Entre-temps, comme l’a constaté des MÉDIAS, son écran de partenaire, l’actrice Michelle Williams a payé environ $1 mille Cela a provoqué l’indignation de la part de défenseurs des droits humains qui œuvrent pour une rémunération équitable, et de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux.

« Depuis quelques jours mes frais pour la participation à пересъемках « tout l’argent du monde » a fait l’objet d’un important débat », indique la date Limite de la déclaration de l’acteur. « Je suis à 100% milite pour une rémunération équitable et de Michelle Williams donne 1,5 millions $à la fondation le Temps s Up », – a souligné Wahlberg.

Пересъемки partie des scènes de « tout l’argent du monde », réalisé par Ridley Scott, il a fallu une fois que les producteurs de peintures ont décidé de couper la qui était au centre d’un scandale de l’acteur Kevin Spacey, qui est accusé de harcèlement. Finalement de 58 ans Spacey, qui a joué dans le film le rôle du milliardaire John paul Getty, remplacé 87 ans, l’acteur Christopher Пламмером.

L’intrigue de « tout l’argent du monde » est basé sur l’histoire vraie de l’enlèvement du fils d’un milliardaire, qui a eu lieu le 10 juillet 1973 à Rome. Le film est sorti dans la location aux états-UNIS le 22 décembre dernier.