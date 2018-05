NEW YORK, le 5 mai. /TASS/. Environ 6 millions de personnes de plus de 20 villes en états-UNIS participeront à des actions de « l’Immortel régiment au cours des prochains jours. La plus nombreuse de la procession, consacrée à la Journée de la Victoire, aura lieu le samedi dans le quartier central de New York – Manhattan, a déclaré dans une interview avec un journaliste TASS coordinateur des actions, président de la société Russe la jeunesse de l’Amérique » Igor Tête.

« La procession sera organisée dans différentes villes américaines à des jours différents, depuis le 9 mai ici n’est pas officielle le week-end, explique – t-il, mais les actions de masse sont attendus dans les prochains week – end, les 5 et 6 mai ».

Cette année, « l’Immortel, un régiment de » se tiendra dans plus de 20 villes AMÉRICAINES, dont New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Washington et Miami. « Parmi les nouvelles villes, qui se joignent à des actions, – Kansas City, Birmingham, Houston, Vancouver et Phoenix. Cette année, nous nous attendons à plus grande part pendant tout le temps de sa tenue aux états-UNIS, environ 6 millions de personnes auront lieu dans les rangs de « l’Immortel du régiment », dit – Tête.

Il a rappelé que d’habitude pour participer au marché, dans les grandes villes viennent aussi les gens des districts voisins. Par exemple, à la procession à Seattle (état de Washington) se joindront les résidents des états de l’Oregon, l’Alaska et la ville canadienne de Vancouver.

« L’immortel régiment sur les rives de l’Hudson

« Dans les rangs de new-york « Immortel du régiment, se mettra de l’ordre de deux mille personnes – ressortissants, les ressortissants des ex-républiques de l’URSS, les américains et, bien sûr, les anciens combattants », a déclaré la Tête. Procession commence dans la partie ouest de Manhattan, sur les rives de la rivière Hudson, et se terminera le mémorial aux morts de la Deuxième guerre mondiale sur le territoire de Battery park, situé à l’extrémité sud de Manhattan, en face de la statue de la Liberté. Les participants de la promotion déposeront des fleurs au monument des, vous des bouquets aux anciens combattants et aux sons des chansons de Marque Bernes « Grues » rentre dans le ciel des centaines de ballons blancs. Le 5 mai, les marches « de l’Immortel régiment » se tiendra à Washington dc, Boston, Denver et Phoenix.

Les participants de la procession dans toutes les grandes villes des états-UNIS se joindront les vétérans de la Seconde guerre mondiale. « Dans chaque grande ville américaine, vivent soviétiques des anciens combattants qui souhaitent personnellement à se lever dans les rangs de « l’Immortel du régiment, en dépit du fait qu’ils sont déjà en très почтенном âge, – a noté le Titre. – Quelqu’un de se déplacer en fauteuil roulant, quelqu’un pour les transports spéciaux, et à New York, les vétérans se joindront à la procession au dernier moment, se dérouleront sur des centaines de mètres avec les participants de la marche. Ils seront aussi de transporter des portraits de ses amis-camarades, pas de survivants à ces jours ».

Internationale de la procession

« Chaque année à la « Immortel étagère » manifestent un intérêt de plus en plus d’américains, malgré le fait que nous ne nous occupons pas de la masse de la publicité et du mains libres, de l’agitation, a souligné le coordinateur des actions. – Nous simplement de parler avec des collègues de travail, nos enfants parlent de la procession de ses camarades de classe, en expliquant, qu’est-ce que « l’Immortel régiment, et les américains avec joie rejoignent ».

« Ils sont d’accord qu’il est très important de se rappeler à quel prix fut pour le monde de la Victoire », a ajouté la Tête. Les participants américains d’actions, que leurs russophones « parler — auth », aussi, ils porteront avec eux les portraits de ses parents, les anciens combattants de la Seconde guerre mondiale. En outre, pour la première fois de l’intérêt à cet événement ont fait preuve les représentants de la diaspora chinoise.

Dans la plupart des villes des états-UNIS organisent des processions association russe des américains. « Dans certains cas, coordonnent l’action ordinaire des personnes, qui sont eux-mêmes d’accord avec les autorités sur la tenue de la procession, aident les autres à la fabrication de portraits, – a noté le Titre. – L’action « Immortel régiment est à chaque fois de plus en plus populaire, et pas seulement par le nombre de ses participants. Cette année, la compréhension des problèmes financiers avec l’organisation, les gens portent des dons, investissent leurs fonds personnels, pour et dans leur ville est passé de « l’Immortel régiment ».

Pas d’obstacles et de contraintes de la part des autorités américaines à l’organisation de processions non. « Nous assistons à la fois une tendance inverse: le plus souvent, les politiciens locaux vont à l’encontre de la position de l’état, les actions des autorités fédérales, estime le coordonnateur des actions. – Et si de haut niveau, nous assistons à une aggravation des relations avec la Russie, sur le local, les politiques essaient de trouver des moyens de communication et de rapprochement avec la diaspora russe. D’autant plus que l’action n’est pas russe, mais, surtout, c’est un hommage à la mémoire des russes, des américains et des autres peuples à ceux qui ont combattu contre l’Allemagne nazie et a gagné ».

La résolution de l’état de New-York

Il est prévu que la semaine prochaine, l’assemblée législative de l’état de New York examinera une résolution sur les actions de « l’Immortel régiment 2018. Comme indiqué dans le document de projet « c’est important événement international, tenu à la veille de la Journée de la Victoire en Europe, dans le cadre de laquelle les participants passent dans une colonne, sont dans les mains des portraits de ses parents qui avaient combattu dans les années de la Seconde guerre mondiale contre l’Allemagne nazie et de ses alliés ».

La victoire, a déclaré dans un projet de résolution, a été atteint à la suite « d’énormes efforts de la manifestation personnelle de courage, de sacrifices et d’héroïsme millions de soldats et citoyens de différents pays », qui « a permis d’éviter la perte d’un autre plus grand nombre de personnes et l’arrêté de l’Holocauste ». L’objectif de « l’Immortel régiment », estiment les auteurs du document, consiste en « la mémoire d’américains, britanniques, soviétiques, chinois soldats et les soldats des autres pays qui avaient combattu ensemble et vaincu le nazisme », car « il est essentiel de transmettre la mémoire de ces manifestations de courage, de vaillance et de dévouement à la jeune génération ».

Pour la première fois aux états-UNIS de l’action « Immortel régiment » a eu lieu en 2015, à l’initiative de la société Russe la jeunesse de l’Amérique ». Ensuite, une procession a été organisée dans les trois villes de New York, San Francisco et Atlanta, réunissant au total, plusieurs centaines de personnes. Maintenant Immortel, le régiment traverse les etats-UNIS sous les auspices du conseil de Coordination des organisations des compatriotes russes (КСОРС).