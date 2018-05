© Alexander Panov/TASS

JOHANNESBURG, le 7 mai. /Corr. TASS Alexander Panov/. La promotion « Immortel régiment » a eu lieu dimanche à Johannesburg sur le territoire du temple de saint Serge de radonège l’église orthodoxe Russe. Honorer la mémoire des anciens combattants de la Grande Guerre Patriotique, a rassemblé plus de 200 personnes, selon le témoignage de représentants de la fédération des communautés en afrique du SUD, est un record à partir de 2016, quand il a été le début de la tradition de passer ici de ces processions.

Les portraits de combattants de l’armée des vainqueurs, георгиевские des rubans, de la cuisine de campagne et de première ligne une centaine de gramme de la fête ont assisté à toutes ces victimes de la déjà inchangés les attributs de la célébration de la Journée de la Victoire. Surtout l’attention des compatriotes russes et les sud-africains personnes a été donnée à deux résidant en afrique du SUD, des anciens combattants – 90-ans, Valentina Pavlovitch Аринину, visant à l’armée en octobre 1944, et a accepté la participation dans les combats pour la libération de l’Ukraine, et de 94 ans Ципре Абрамовне Майбурд, оказывавшей tout au long de la guerre des soins médicaux aux blessés, les soldats dans le service de chirurgie de l’hôpital de l’Institut. Sklifosovsky à Moscou.

Le travail à l’hôpital

« En mai 1941, j’ai été un étudiant de la faculté de médecine. Quand a commencé un fort bombardement de Moscou, notre directeur recueilli nous et a dit: j’ai besoin de 15 étudiants pour le travail à l’hôpital. Et je, alors âgée de 16 ans et neuf mois, a levé la main. Imaginez-vous comme pour moi alors attaqué les parents – pourquoi tu cette jeune, il a accepté?! », – partagé des souvenirs Ципра Abramovna. Toutefois, le choix a été fait, et par la suite, elle a travaillé une infirmière de l’hôpital militaire de cinq ans, puis, pendant six ans, soigné pour grièvement blessés dans des fauteuils maisons, organisés sur la base des cliniques d’Alma-Ata.

« À Alma-Ata, il est diplômé de l’institut médical et a obtenu son diplôme. Forcé de retourner à Moscou moi ce que j’ai contracté le paludisme », a – t-elle poursuivi son récit. Par la suite, Ципра Abramovna a été retourné à la казахскую terre déjà afin de travailler sur le cosmodrome de Baïkonour avec son mari Joseph Будницким constructeur de fusées spatiales. C’est l’occasion de vérifier la santé de premiers cosmonautes soviétiques, y compris Youri Gagarine.

Ципра Майбурд a déménagé en afrique du SUD, après son fils, qui travaille en tant que programmeur dans une société locale. Célébrer le Jour de la Victoire le 9 mai, elle de la tradition va dans le cercle de la famille. « Passer « l’Immortel régiment » – c’est une très bonne idée, et à chaque fois que je vois autour de lui des portraits encore de jeunes anciens combattants, je sens qu’elle est un peu молодею avec un sourire avouait Ципра Abramovna.

Ensemble avec d’autres participants de l’action, portaient des portraits de ses parents, elle est passée à une marche autour du temple, après quoi toute l’assemblée a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la Grande Guerre Patriotique.

Dans « l’Immortel de l’étagère » est arrivé

D’année en année le nombre de participants « de l’Immortel du régiment en afrique du SUD augmente régulièrement. En 2018, pour la première fois apporté par action le portrait de son vétéran couple de Irkoutsk. « Olympe V. Fedorov – grand-père de mon mari », a présenté son participante de la procession Olga. Il était le commandant de саперного direction qui a passé toute la guerre, y compris la bataille de Berlin.

« C’est une chance rare pour démineurs, la profession qui, comme vous le savez, est l’une des plus dangereuses. Toutefois, il est de retour à la maison en vie, et a même rapporté de l’Allemagne des trophées berger allemand », – a déclaré lors d’une manifestation le petit-fils de l’ancien combattant.

« Le jour de la Victoire a toujours été pour ma famille, une fête spéciale, en effet, la guerre a été tué mon grand-père », se souvient le professeur de l’académie Russe de ballet dans le Cas de l’afrique du SUD Акимгереева, les élèves de laquelle a préparé pour les invités de l’événement le programme de vacances. Appelé pour la première année de la guerre Анжан Акимгереев a été le commandant de la section des combattants du kazakhstan et de la mort, en novembre 1942, à Stalingrad.

Sud-africains dans le « Immortel de l’étagère »

Inclure dans « l’immortel régiment des anciens combattants de la Deuxième guerre mondiale, deux de ses ancêtres a également décidé d’afrique du sud et l’avocat de Derek Милне. « Mon grand-père maternel Leslie Jeffrey a été танкистом et a combattu dans la composition des troupes britanniques en Afrique du Nord. Ayant été fait prisonnier par les allemands, il a passé plusieurs années dans un camp de prisonniers de guerre en Italie », dit – il.

Le grand-père de Derek paternelle James Милне en fait participé à trois guerres. Il est arrivé en afrique du SUD de l’Ecosse en 1898 dans la composition des troupes britanniques pour participer à des boers de la guerre. « Ensuite, il a également participé à la Première guerre mondiale, дослужившись le grade de major, dans les années 1940- a servi à l’exploration. Alors, étant déjà âgé, grand-père a occupé le poste d’ingénieur en chef du courrier à Johannesburg et a collaboré avec l’agence de renseignement militaire, en vérifiant la correspondance nationalistes radicaux-afrikaner, qui, dans leur majorité, alors favorable à l’Allemagne nazie », – a raconté l’histoire de sa famille Милне.

Derek Милне a souligné qu’il appelle au respect de prudence, les russes se rapportent à son histoire militaire et ils honorent la mémoire des héros. Неугасающий intérêt pour la culture russe s’éveilla en lui pendant ses études à l’université, où il suit les cours de la langue russe. Certains mots et expressions de Derek se souvient jusqu’à présent, et même les noms de ses père et grand-père des portraits de « l’Immortel du régiment, il a écrit les lettres de l’alphabet russe. « C’est une très bonne tradition, et j’aimerais dans l’avenir de mes enfants et petits-enfants, ainsi que les habitants de votre pays, ont gardé la mémoire de leurs ancêtres héroïques, c’est pourquoi je suis ici aujourd’hui », a – t-il.