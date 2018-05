© Paul Ваничкин/TASS

SYDNEY, le 6 mai. /TASS/. La promotion « Immortel régiment » a eu lieu dimanche dans la plus grande ville de l’Australie de Sydney dans une ambiance festive. Y ont participé plus de 100 personnes, ils poteau passé sur la place centrale de la ville de Martin Place.



Dans la première rangée de colonnes les participants portaient banderole avec l’inscription « l’Immortel régiment d’Australie – Sydney », ainsi que des drapeaux – soviétique, le russe, l’ukrainien et australien, et fermait le convoi d’un groupe de jeunes gens avec des drapeaux républiques soviétiques. La plupart des assemblées portaient des portraits de ses proches, de ceux qui ont combattu sur les fronts de la Grande guerre Patriotique – les gens âgés ont raconté à un journaliste de TASS, que c’est des photos de leurs pères et grands-pères, et les enfants ont parlé de прадедах et même прапрадедах.

Pas les discours officiels n’est pas été tiré, les participants ont chanté des chansons des années de guerre, en passant par la place du mémorial aux morts de soldats de la Première guerre mondiale, s’est arrêté et une minute de silence en hommage à tous les morts des guerres mondiales. Après la procession, les gens communiquent les uns avec les autres – quelqu’un a parlé d’un de leurs parents, ont participé à la guerre, d’autres discutaient les affaires en cours, d’autres encore ont appris des nouvelles de leurs amis. À en juger par les échos, tous les participants étaient très satisfaits de ce que sont venus, ils ont dit que l’action est nécessairement besoin de passer l’année prochaine et qu’ils ne sont pas seulement eux-mêmes participeront à un, mais appellent à ceux de leurs proches et amis, qui n’a pas réussi à venir à cette fois.

L’action pour tous les

« Nous avons commencé à passer de « l’Immortel régiment » à Sydney, en 2013, d’abord, l’action s’est déroulée dans le cadre d’un défilé qui se déroule à Sydney dans l’ANZAC day (25 avril, la Journée des anciens combattants et de la mémoire des morts dans les guerres et les conflits militaires), – a dit le TASS coordonnateur du dimanche, les activités, le chef de l’organisation de bienfaisance « cœur à cœur » Xenia l’ouverture des ponctuations. – Mais la dernière fois, les organisateurs de la parade ont interdit aux participants de porter des photos ».



Elle m’a dit qu’séparément de l’action « Immortel régiment » a été réalisée l’an dernier dans le quartier de Bondi. « Nous avons alors réalisé que les gens aiment cette fête, et ils veulent y participer. C’est important pour eux-mêmes et pour la jeune génération. Très bien et il est important que les gens se souviennent et honorent leur histoire », a déclaré le coordonnateur de l’événement.

Répondant à la demande du journaliste du TASS de commenter le choix des drapeaux devant les colonnes, parmi lesquels se trouvait le drapeau de l’Ukraine, Xenia l’ouverture des ponctuations a expliqué: « aujourd’Hui, il est beaucoup originaires des différentes républiques, y compris avec l’Ukraine, principalement les habitants d’odessa. Devait être encore le drapeau de la Biélorussie, mais ils sont, malheureusement, ne sont pas parvenus en raison de travaux urgents ».

« Nous continuerons de mener cette action à Sydney, a souligné en conclusion, l’ouverture des ponctuations. – Nous sommes très satisfaits de la Charte « de l’Immortel régiment » est une action de mémoire, elle n’est pas politisée, n’a pas de financement, c’est une initiative purement civile, qui convient à tous. »

Public action « Immortel régiment » est une procession pendant laquelle les gens portent des photos de leurs parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique. Elle est programmée pour la Journée de la Victoire et se déroule en Russie et dans d’autres pays. Pour la première fois, l’action a eu lieu en 2007 dans Tyumen, alors elle s’appelait « la Parade des vainqueurs ». Le nom de « l’Immortel régiment » paru en 2012 dans la ville de Tomsk.