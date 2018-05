BRATISLAVA, le 8 mai. /TASS/. Les rangs de « l’Immortel du régiment, qui le mardi прошествовал dans les rues de Prague, fermaient cette année plus de trois millions de citoyens. Le convoi, composé de tchekhov et de ses compatriotes, dans les mains dont des images ont été impliqués dans la Seconde guerre mondiale, la famille et les proches, et le rendu de la Vieille ville jusqu’à la place du marché aux Fruits.



Infographies



Comment participer à la promotion de l’Immortel régiment »

Anniversaire de la Victoire TASS a formulé des recommandations pour les participants à des actions de « l’Immortel régiment ».

« La procession « Immortel du régiment des tchèques villes à la veille de la fête de la Victoire est devenu une bonne tradition, – TASS a déclaré le représentant de l’agence Rossotroudnitchestvo en république de André Кончаков. Dans le centre de Prague l’action a eu lieu la troisième année consécutive. Chaque année, un nombre croissant de participants impliqués. Le patronat sur les « Бессметным régiment qui » exercent le président Tchèque, Milos Zeman, et l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE dans la république de Alexandre Змеевский, elle s’appuie sur le soutien de l’agence Rossotroudnitchestvo ».

Sur la place du marché aux Fruits pour les participants de la procession, les habitants de la ville et les visiteurs de la capitale tchèque a été donné de concert. Sur la scène improvisée, ont fédération enfants chorale de la chapelle du budget de l’état, institutions culturelles « Centre de musique classique » de Vladimir, tchèque chœur « Soleil » de la ville de Třebíč, et le chœur de la Всеказачьего de l’union des terres Tchèques et de Slovaquie « les Cosaques de la Vltava ».

« L’immortel régiment mardi ont également eu lieu dans les rues des villes de Karlovy-Vary (Ouest de la république Tchèque) et Brno (sud-est de la république). Le mercredi l’action aura lieu dans северочешском la ville thermale de Teplice.