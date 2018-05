SYDNEY, le 7 mai. /TASS/. Ambiance de fête régnait lundi dans le centre de Brisbane, où a eu lieu l’action « Immortel régiment ». Elle a réuni plus de 170 personnes, originaires de Russie et d’autres anciennes républiques soviétiques, ainsi que les militants du groupe d’australie historiques reconstructive qui « Za Rodinu! ».



« Nous réalisons « l’Immortel régiment » dans notre ville, pour la troisième fois, – dit le TASS coordinateur des actions, une étudiante de l’Université du Queensland Natalia Naumov. Notre convoi a traversé à l’une des centrales de la ville les quais, à venir allaient les membres du groupe « Za Rodinu! », ils portaient des bannières et des drapeaux de la Russie, de l’URSS et de l’Australie. Cette année, nous avons d’abord été un professionnel batteur américain de l’orchestre symphonique, qui est posée est clair rythme de la circulation. Nous sommes allés et ont chanté des chansons préférées: « le Jour de la Victoire », « Смуглянку ».

« Quand arrivés à un point de terminaison, arrêtés, postroylys ont chanté « Катюшу » et ont cri « Hourra! » – a continué à Naumov. – Et encore, nous avons distribué aux passants des tracts avec la description de ce qu’est « l’Immortel régiment, et pourquoi nous le faisons. La réaction des autres a été le plus positif, les gens souriaient, nous encourageaient, photographié, filmé. Très nombreux sont approchés et ont demandé sur le sens et les détails de notre processions ».

Le coordonnateur брисбенской actions a souligné le grand rôle qu’il a joué dans sa formation le centre Russe de l’état du Queensland. « Presque tous les manifestants brandissaient des portraits de ses parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique [la guerre], » – dit-elle. – Le centre russe de l’avance a organisé la réception de ces images à partir des albums de famille, la direction de honoré de leur symbolique « du Régiment, et a fourni un bref biographique de l’information. Enfin, a été organisé le trajet de Russe du centre jusqu’au bord de mer et à l’arrière. Après un défilé dans le centre a organisé un concert, qui est venu plus des deux tiers de ses membres ».

Répondant à une demande de nommer les principales différences entre l’actuel brisbane « Бесмертного du régiment de deux précédents, Natalia Naumov a dit: « aujourd’Hui, il est plus de personnes que les années précédentes (environ 100 personnes en 2016 et près de 150 en 2017], de même la composition est sensiblement plus jeune dans notre convoi n’était pas le cas de beaucoup de personnes âgées, mais beaucoup de 30-40 ans. Bien sûr, nous avons aidé alors qu’aujourd’hui, dans le centre de Brisbane, un jour non ouvrable (lundi au Queensland fête du travail). Mais le plus important, que la fête s’est avéré particulièrement joyeuse. Les gens ont dit que le 9 Mai est une fête qui ils veulent marquer, parce que c’est l’occasion de se souvenir de ses racines, de rendre hommage à la mère – grands-mères et grands-pères, dont beaucoup ont combattu sur les fronts de la Grande guerre Patriotique [de la guerre] ».