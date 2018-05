L’association « Professionnel de football de Ligue »/YouTube

MOSCOU, le 8 mai. /Corr. TASS Alexandre Бокулев/. Professionnel de football de ligue (PFL) a l’intention d’organiser une action « Pays, vivre le football! », consacrée au développement du football dans les régions, afin que chaque partie de championnat en mesure d’organiser des activités appropriées au moins un match à domicile. Ce sujet TASS a déclaré le président de la PFL Andreï Sokolov.

La promotion se déroule du 11 au 24 mai, couvrant plusieurs tours dans chacune des cinq de la compétition de zone de la PFL: « l’Occident », « Centre », « Sud », « Oural-Приволжье » et « Est ». « C’est fait pour au moins un match à domicile de chaque club de l’action a eu lieu. Le principal objectif et la tâche pour le stade étaient ceux qui sont associés avec le football de la communauté, c’est-à occupant des enfants, garçons, filles, parce que, dans certaines villes, il existe une et une équipe de filles. Aussi ce sont les parents, les anciens combattants de football, les fans, qui connaissent leur équipe », a déclaré Faucons.

Comme l’a souligné le président de la PFL, cette promotion est particulièrement pertinent dans la perspective de la coupe du monde de football qui se déroulera en Russie, du 14 juin au 15 juillet. « Notre promotion montrera l’unité, et de démontrer la solidarité et le commonwealth de football de la communauté. À la veille de la coupe du monde l’appel « pour un Pays, vivre le football! » sur le territoire de notre grand pays peut surtout de montrer que le football est vivant, il va vivre, mais il doit le respect, l’attention et la un soutien, y compris de la part des autorités régionales, les autorités locales », a souligné Faucons. « Nous avons déjà demandé à la ligue dans les divers bureaux pour les clubs à cet égard, un soutien a été apporté, parce que chez nous, le football est vivant, nous aurons le championnat du monde, et nous devons репутационно ressembler à un pays qui veut promouvoir le football », a – t-il ajouté.

Chaque club de la PFL aura la possibilité de mettre en œuvre une idée des actions conformément à leur compréhension et à la spécificité de la commande et de la région qu’il représente. « Dans la période de matchs, que cela ait l’air de fête, les clubs proposé pour la démonstration d’une approche commune, le placement de bannières, t-shirts avec le logo de la promotion, de l’organisation de différents concours, le relais de la flamme olympique, improvisés de la compétition, l’organisation quelconque des terrains pour des master-classes à côté du stade, a poursuivi Faucons. – Tout cela doit impliquer non seulement de manière passive, mais activement avant le match, dans son la pause, j’espère donc que les gens qui travaillent dans les clubs, essayer avec l’aide de locaux et régionaux спорткомитетов, de toutes les parties prenantes est d’organiser et de faire. Toutes les nuances nécessaires se trouvent sur leur créatifs les épaules, en effet, des régions différentes, le tempérament, aussi, comme une vision de ce que tout cela doit se produire ».

L’interlocuteur de l’TASS aussi remarqué que le un rôle important dans le soutien des actions de la joue de travail du Ministère des sports de la fédération de RUSSIE et des MÉDIAS. « Nous avons demandé, et le Ministère des sports, pour ils ont soutenu cette initiative. En outre, les médias doivent en effet non seulement à remarquer les défauts. Si nous allons discuter, de critiquer et de corriger, puis, malheureusement, nous viendrons à ce que nous avons peut-être le zéro de référence à l’échelle du pays du point de vue de l’état du football », a conclu Faucons.

Dans le championnat de PFL à ce moment, prend une participation de 61 équipe. Encore deux équipes – les « Anji-Junior » (Zelenodolsk) et « Zénith » (Penza) – n’ont pas pu terminer le tournoi à la fin, et kirov « Dynamo » снялось du tirage au sort de la PFL avant le début de la saison en cours. La seule équipe de la PFL, qui a déjà le droit d’agir de la ligue nationale de Football, est de moscou « Ararat », avance le gagnant du tournoi de la zone « Centre ».