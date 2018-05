BAKOU, le 10 mai. /TASS/. Moscou scandalisé les troubles dans le Jour de la Victoire sur l’Ukraine, dont les organisateurs ont cyniquement violent les droits des citoyens de ce pays. Sur ce, a déclaré jeudi dans une interview avec un journaliste TASS le secrétaire d’etat, chef adjoint de la diplomatie russe Grigory Карасин.

« Naturellement, nous allons parler ouvertement de sa relation à ces laid actes, a souligné le diplomate. – Ceci est une autre preuve que le gouvernement de kiev « майданная le pouvoir » n’est pas encore guidé par le bon sens quelque chose de positif de la notion dans le développement des relations avec ses voisins, notamment avec la RUSSIE. Elle cyniquement viole les normes internationales de la relation aux citoyens, aux gens ».

« Cela provoque en nous des sentiments préalable en connaissance de cause de l’indignation », a ajouté le vice-ministre.

À la veille de l’Ukraine massivement marqué la Journée de la Victoire, mais, traditionnellement, ne s’est pas passé sans incident. Ainsi, les ukrainiens radicaux aspergé d’zelenkoy chapitre de la représentation de l’agence Rossotroudnitchestvo à Kiev de Constantin Vorobiev, quand il s’est rendu à la cérémonie de l’imposition des couleurs en l’honneur de la fête de la Victoire. Service de sécurité d’Ukraine (SBU) a arrêté et депортировала la Russie et le Kazakhstan journalistes de la chaîne de télévision « Russie » (RTR) et de la « Première chaîne » Valentina dites soloviev et Olga Юрьеву pour la préparation des sujets prétendument diffamatoire Kiev à la communauté internationale. À son tour, un certain nombre de participants à des actions de « l’Immortel régiment », y compris son organisateur Elena Bénéfique, ont été arrêtés par la police pour l’utilisation de « interdite de symboles – gorgievsky de la bande.