L’adjoint du chef du MAE de la fédération de RUSSIE Bogdanov a discuté avec l’ambassadeur de Syrie à la préparation du Congrès нацдиалога à Sotchi

MOSCOU, le 28 décembre. /TASS/. Le représentant spécial du président de la fédération de RUSSIE sur le moyen-Orient et l’Afrique, vice-ministre des affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov a discuté avec l’ambassadeur de Syrie à Moscou, Риядом Хаддадом les préparatifs pour le Congrès syrien du dialogue national à Sotchi. Cela a été rapporté jeudi au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE.

« Au cours de la conversation confidentielle des discussions ont eu lieu l’évolution de la situation en Syrie et autour d’elle avec un accent sur l’ensemble des questions d’un règlement politique de la crise syrienne, a souligné auprès de l’office. – Une attention particulière a été accordée à l’issue de la tenue les 21 et 22 décembre à Astana, pour la 8e rencontre internationale sur la Syrie et la route des préparatifs du Congrès syrien du dialogue national, prévue les 29 et 30 janvier 2018 à Sotchi ».

La réunion a eu lieu à l’initiative de syrie d’un diplomate. Plus tôt jeudi, Bogdanov a discuté de la préparation du Congrès avec l’ambassadeur d’Iran à Moscou Mehdi Sanai.

Les pays – garants d’un cessez-le-feu en Syrie – la Russie, l’Iran et la Turquie ont convenu le 22 décembre issue d’une rencontre internationale à Astana sur la tenue du Congrès syrien du dialogue national à Sotchi, les 29 et 30 janvier 2018. On suppose que sur le forum portera sur l’élaboration d’une nouvelle constitution et la tenue d’élections sous l’égide de l’ONU. Jusqu’à la convocation du congrès, la Russie, l’Iran et la Turquie, organiseront une réunion préparatoire à Sotchi, les 19 et 20 janvier. Comme l’a rapporté plus tôt, le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov, la liste des participants du congrès comprend environ 1,7 mille noms.

