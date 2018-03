L’aéroport de Dublin suspend le trafic aérien à cause des chutes de neige –

L’aéroport de Dublin a annoncé la suspension du trafic aérien à partir de ce jeudi après-midi et « probablement » jusqu’à samedi en raison de la tempête Emma qui frappe le pays.

L’aéroport de Dublin a annoncé ce jeudi la suspension du trafic aérien à partir de 16h00 GMT et « probablement » jusqu’à samedi du fait de l’alerte rouge neige et verglas qui touche l’Irlande, dans un communiqué publié sur son site.

Probable reprise du trafic samedi matin

La compagnie irlandaise Aer Lingus avait annoncé un peu plus tôt qu’elle suspendait ses vols après 15h00 GMT, suivies par toutes les autres compagnies tandis que Ryanair cesse ses opérations à 16h00 GMT.



Au vu des mauvaises conditions météorologiques annoncées jusqu’à vendredi à cause de la tempête Emma et de la vague de froid qui frappe le pays, l’aéroport de Dublin estime que les compagnies « reprendront probablement leurs opérations samedi matin ».

Airlines suspending flight operations @DublinAirport from 3-4pm today due to impact of #StormEmma. @AerLingus & @Ryanair resuming flights on SAT am. Unlikely to be any flights tomorrow. More here https://t.co/FtLmdMtbQY #Beastfromtheeast #Sneacta 1/2 pic.twitter.com/AqyU7EptID

— Dublin Airport (@DublinAirport) 1 mars 2018

L’aéroport de Cork, au sud du pays, a lui fermé dès mercredi soir. La paralysie s’est également étendue aux services de bus, de trains et aux réseaux de transports en commun.

Du jamais vu depuis 1982

La Bourse de Dublin a annoncé qu’elle fermait ce jeudi et vendredi en raison des « conditions météorologiques extrêmes ». Elle ne rouvrira que lundi.



Les autorités ont demandé à la population de rester confinée au plus fort des intempéries entre jeudi après-midi 16h00 GMT et vendredi 15h00 GMT.



Une vague de froid s’est abattue sur l’Irlande mercredi accompagnée de vents violents pouvant atteindre 100 km/h avec des chutes de neige considérées comme les plus importantes depuis 1982.