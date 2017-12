L’aéroport de Pulkovo fonctionne normalement après retards en raison de la tempête

SAINT-PÉTERSBOURG, le 23 décembre. /TASS/. Pétersbourg de l’aéroport de Pulkovo est allé travailler en mode normal après une série de retards causés par des vents violents et des chutes de neige. Ce sujet TASS a rapporté samedi le service de presse de l’aéroport.

« Les délais ont été dans le quartier de 8 heures du soir, il a été associé avec des complexes метеоусловиями, avait un fort vent latéral, une forte chute de neige. Plusieurs avions sont partis sur de rechange aérodromes, certains d’entre eux sont déjà partis avec Pulkovo, quels qu’ils viendront, respectivement, étaient en retard sur le départ. Maintenant, la situation s’est normalisée, la météo s’est normalisée, et tous les passagers sont desservis par la federal aviation administration des règles. En général, la situation interne », a rapporté le service de presse.

Il est également noté que les effets des intempéries surmontées. Une partie de l’avion en raison de l’arrivée tardive de Pulkovo retardé au départ de saint-Pétersbourg.

Ont également souligné le service de presse, qu’en raison de непродолжительности retards aucune mesure spéciale pour l’assistance ou les occupants d’entreprendre n’est pas dû.

Cyclone à saint-Pétersbourg

La détérioration des conditions météo, causée par l’atlantique cyclone a conduit non seulement à des retards de vols. Selon le service de « Янлекс-tube », la congestion s’est intensifiée avec les quatre points de la matinée jusqu’à six le soir, qui sont essentielles pour le week-end. Aussi en raison du risque inondation a été prise la décision de fermer le vantail Complexe installations de protection Pétersbourg, résultant de quatre navires n’ont pas pu entrer dans la ville, et 17 navires ne peuvent pas sortir en mer.

A également été rapporté que le comité sur l’amélioration de la Pétersbourg, en raison de la grande quantité de précipitations a décidé d’augmenter le nombre d’équipements de déneigement, travaillant dans les rues de la ville. « Dans la nuit du 24 décembre, les rues de la ville vont travailler plus de 900 [unités] andaineur », – a noté dans le comité.