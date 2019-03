L’agence de presse Belga limite sa production pour dénoncer les suppressions d’emploi

Situation inédite chez Belga : depuis mercredi midi, l’agence de presse ne publie plus de dépêches. L’arrêt de travail d’une heure, qui a débuté hier sur le temps de midi, se prolongera finalement jusque, au moins, ce vendredi 10h. De quoi fameusement impacter la plupart des sites web d’information belge francophone.

Pourquoi cet arrêt de travail ?

La direction a annoncé le licenciement de deux journalistes, l’un francophone, l’autre néerlandophone, ainsi que le non-remplacement d’un journaliste qui prendra sa pension en juillet prochain. Trois départs non-remplacés « alors que la situation de l’agence Belga est déjà sous tension. Cela fait des mois que nous nous plaignons à la direction de Belga. L’agence est au cœur du système d’information en Belgique, elle a certaines missions à remplir et nous ne pouvons plus les remplir actuellement avec les effectifs actuels de la rédaction. » explique Olivier Charles, délégué FGTB.

Cette annonce, c’est la goutte qui fait déborder le château d’eau. Une motion envoyée aux rédactions et aux administrateurs est explicite : « La responsabilité de la direction générale [de Belga] est écrasante. Depuis son entrée en fonction, les réductions d’effectifs se succèdent, malgré des propos à chaque fois rassurants sur le niveau de personnel qui sera maintenu, à tel point qu’elles s’apparentent à un plan de restructuration déguisé, voire un plan de démantèlement qui ne veut pas dire son nom. L’établissement d’objectifs inconsidérés et la politique d’accroissement des dividendes versés sous des formes diverses aux actionnaires ont directement contribué à plonger l’entreprise dans la situation qu’elle connaît aujourd’hui. » Sur les 88 membres du personnel, 78 ont exprimé leur méfiance à l’égard du directeur général et de sa gestion.

Au Soir, le patron de Belga, Patrick Lacroix, explique que « le chiffre d’affaires de nos clients médias (journaux, chaînes télé et radio…) n’augmente plus car c’est un secteur qui rencontre des difficultés économiques. Nous ne sommes plus en mesure de répercuter sur nos clients l’augmentation continue des coûts de la rédaction. Il faut qu’on diminue nos dépenses. C’est du réalisme économique. »

A noter que les actionnaires sont également les clients de Belga : Belga distribue sa matière sous la forme d’un abonnement aux médias privés qui sont en même temps ses propriétaires. Ces derniers veulent baisser le coût de l’abonnement tout en maintenant un bon dividende. « On nous rapporte certaines informations selon lesquelles la rédaction de Belga coûterait trop cher pour le service rendu » confirme Olivier Charles.

Du jamais vu

Un arrêt de travail si long et un fil de dépêches vide depuis plus de 24h, c’est inédit. « Nous attendons un signal fort de la direction, de notre actionnariat, les représentants des principaux médias (privés, ndlr) du pays » indique Olivier Charles : « On nous parle d’un projet de futur rédactionnel. Nous y croyons, nous le voulons, mais nous voulons du concret et un projet qui se fasse avec la rédaction et pas en déstructurant la rédaction. »

Le personnel exige le maintien des effectifs de la rédaction et la réintégration du journaliste francophone licencié. Il a également été décidé de multiplier les arrêts de travail pour tenir des assemblées générales. Il se pourrait que la production de dépêches soit diffusée uniquement entre 10h et 18h (au lieu de 24h/24). La proposition, qui n’a pas obtenu une majorité de suffrages lors de la dernière AG, sera à nouveau mise sur la table demain, selon le newsmanager de Belga Philippe De Camps. On en saura plus ce vendredi, à partir de 10h. Un préavis de grève à durée indéterminée a été déposé pour couvrir ces actions.