MOSCOU, le 7 janvier. /Corr. TASS Maxime Pakhomov/. « Brighton » peut dépenser £20 millions de dollars sur le footballeur au fc Spartak moskva, Zé Luis, ce sont de modestes de l’argent pour la qualité de l’attaquant de l’Angleterre. Cette opinion TASS a exprimé un match de l’expert et de l’agent de Sandor Varga.

Plus tôt, le journal Daily Mirror a rapporté que l’attaquant de l’équipe nationale du Cap-Vert et de « Spartacus » Zé Luís peut aller dans un club du championnat d’Angleterre de Brighton £20 millions de dollars (€22,5 millions d’euros).

« Concrètement d’intérêt « Brighton » The Луишу je ne sais pas, mais ne pas exclure cette navette – il un bon joueur de football et sera en mesure d’aider l’équipe. 20 millions modestes de l’argent pour забивного attaquant de l’Angleterre, il a déjà payé 200 et plus, parce que dans le football maintenant malsaines de l’argent. Je ne serais pas surpris si ils (« Brighton » – env. TASS) paiera cette somme », dit – Varga.

Après 22 tours du championnat d’Angleterre « Brighton » occupe la 12e place avec 23 points, à partir de trois points de la zone de relégation. Selon le Daily Mirror, l’entraîneur de l’équipe de Chris Хьютон estime que 26 ans, Zé Luís pourrait aider à résoudre le problème de la conservation de la le club de l’enregistrement dans l’élite. La publication note que dans le cas de soins à un attaquant de « Spartacus » a aura suffisamment de temps avant la clôture du mercato hivernal, afin de lui trouver un remplacement (la fenêtre de transfert en Russie se ferme le 25 février).

« Spartacus » mieux « Brighton », « Brighton » peut facilement décoller de la premier league et là jamais arriver, et « Spartacus » maintenant – le champion en titre et l’équipe progresse. Mais Zé Luís peut se manifester dans le meilleur championnat au monde, par exemple, s’il fait un hat-trick dans la porte « Manchester City », elle peut concourir grands clubs. Pour quelque chose de conseiller à un joueur, vous devez savoir comment il se sent dans « Спартаке » et heureux de Moscou », a ajouté l’expert.

Zé Luís déplacé dans « Spartacus » en 2015 portugaise de Braga, depuis qu’il est passé derrière la russie de commande 63 match dans les tournois officiels, dans lesquels a marqué 19 buts et donné 16 passes. Dans cette saison, il a passé 14 matches, marqué quatre fois et a donné cinq vitesses. Pour l’équipe nationale du Cap-Vert, le joueur a passé 17 matchs et a marqué deux buts.