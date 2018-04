L’album de john Lennon, qu’il avait signé le jour de la mort, d’une vente aux enchères aux états-UNIS pour $55 mille

© AP Photo

LONDRES, le 9 avril. /TASS/. L’album Double Fantasy de John Lennon, qui est un musicien britannique a signé le jour de sa mort (8 décembre 1980), une vente aux enchères aux etats-UNIS pour £45 mille ($55,2 mille). Il est rapporté par le journal britannique Daily Express.

L’un des plus grands musiciens du XXE siècle, a fait l’inscription, après plus de deux heures de l’interview à la demande de la station de radio RKO à New York, Dave Шолина. Le a convaincu l’ancien membre du groupe The Beatles faire une dédicace à son ami Gary Уолдрону de radio KCPX à Salt Lake City. « KCPX avec amour, Yoko Ono et John Lennon en 1980 », écrit à l’intérieur de l’album du musicien de rock, dessinant aussi des caricatures de lui-même et son mari.

Maintenant, cet album d’une vente aux enchères Haritage. Аукционеры l’espoir que le coût des reliques au moment de la négociation, nettement supérieur à l’estimation initiale. Comme l’a souligné le représentant officiel de la maison Gilles-Moon: « est généralement assez facile à prévoir, combien peuvent être vendus à des œuvres signées des Beatles, mais comparables à ces raretés pratiquement pas ».

Il a rappelé que le jour de la mort de Lennon a signé un autre album « un homme qui, quelques heures est devenu un meurtrier ».

Le disque, qui a été signé Lennon à la demande de Marc Chapman, est devenu la clé de preuves lors d’une enquête sur les circonstances de la mort du musicien dans les années 1980. Le criminel a perdu la plaque au moment de l’arrestation, puis elle a été trouvée au hasard les passants et tombé dans les mains de la police. Quand la conséquence est terminée, le disque est retourné trouv sa personne avec une lettre de merci du procureur et les marques faites par les représentants de la loi et les autorités.

Après 19 ans de l’album a été vendu avec ces documents. À ce jour, selon les organisateurs de la négociation, sur l’enveloppe d’empreintes digitales de l’assassin, voisinant avec l’autographe de l’ancien membre du groupe The Beatles et la date: « John Lennon, 1980 ».