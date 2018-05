L’ambassade de la fédération de RUSSIE a appelé provocatrice article dans le journal des états-UNIS demandant de faire sauter le pont de Crimée

Le bâtiment de l’ambassade de la fédération de RUSSIE aux états-UNIS

WASHINGTON, le 17 mai. /TASS/. Ambassade de Russie aux états-UNIS a appelé mercredi la provocation un article dans le journal Washington Examiner, l’auteur de la demande, les autorités de l’Ukraine à des frappes sur ouvertes Ukrainiens pont.

« La publication de Washington Examiner le 15 mai a publié provocatrice article du Volume des Rohan appelant à faire exploser le pont de Crimée. La liberté d’expression ne peut pas servir de prétexte pour justifier l’appel à террористическому acte, et le meurtre. Considérons ce matériau comme le reflet d’une véritable intention d’une certaine partie de l’establishment de washington, de la poursuite d’une ligne sur l’incitation à la haine et à l’hostilité entre l’Ukraine et la Russie », – a déclaré dans apprécié les commentaires de l’ambassade.

Rohan, en particulier, a écrit que « l’Ukraine doit maintenant détruire les éléments du pont », qu’elle « il y a des moyens pour l’application des frappes aériennes ».

« Ce genre de publication ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’éthique journalistique. Attendons de Washington Examiner d’explications, d’autant que ce matériel est le reflet de sa politique éditoriale. Nous vous rappelons que la législation russe prévoit la possibilité de la poursuite des orateurs publiques, appelant à la mise en œuvre des activités terroristes, exerçant la propagande du terrorisme », – a souligné dans l’ambassade.

Le président de la fédération de RUSSIE, Vladimir Poutine, le 15 mai a ouvert автодорожную partie au pont de Crimée. La construction de la gare du passage se poursuit, l’ouverture est prévue en 2019. Crimée le pont relié péninsule de Kertch (Crimée) avec Таманским la péninsule (région de Krasnodar), et la nécessité de sa construction est apparue après la réunification de la Crimée avec la Russie en 2014. Le pont assurera la continuité du réseau de transports de la péninsule avec d’autres régions de la Russie.