Le bâtiment de l’ambassade de la fédération de RUSSIE aux états-UNIS

© Anatoly Бочинин/TASS

WASHINGTON, 26 février. /TASS/. Les etats-UNIS doivent tenir compte des efforts inlassables de la Russie, de la Turquie et de l’Iran замирению syriens. Sur cela dit dans le rpandu dimanche de l’ambassade de la fédération de RUSSIE aux états-UNIS commentaires consacrée au discours du chef du service de presse du département d’etat Heather Науэрт sur « l’échec de la Астанинского le processus » dans le contexte de la situation dans l’est de la Se.

Voir aussi







Le rôle de la Russie dans le règlement du conflit armé en Syrie. Dossier



« Adoptée le 24 février de sécurité de l’ONU de la résolution 2401 marquées par les efforts de la Russie, de la Turquie et de l’Iran, pays garants « Астанинского processus de » réduction de la violence sur la voie à un cessez-le-feu sur l’ensemble du territoire de la Syrie. Réaffirmons que nous sommes ensemble avec les turcs et iraniens partenaires continuons à travailler avec diligence dans ce sens et nous nous préparons à la tenue de la prochaine réunion de l’астанинском format en mars », – indique dans les commentaires.

« Les etats-UNIS ont soutenu l’adoption de la résolution 2401, – a continué à l’ambassade. – À cet égard, ont attiré l’attention sur la contradiction avec la position américaine à l’ONU déclarations du porte-parole de Heather Науэрт, faite le 22 février à la réunion d’information du département d’etat, sur « l’échec de la Астанинского processus » en raison de la situation dans l’est,. Si тенденциозные déclarations ne peuvent pas causer de l’embarras. À personne et même pas à parler de « l’échec de Genève », en dépit du fait que pour toutes les années depuis son lancement, il ya, malheureusement, pas réussi à atteindre aucun importants jalons en syrie политурегулировании ».

Voir aussi

Syrie: Moscou sera dur de prévenir les tentatives de saper le processus politique en Syrie

Kossatchev: la résolution sur la Syrie « tire sur les mains » des états-UNIS, qui cherchent un prétexte pour une intervention

Slutsky: support des résolutions du conseil de sécurité de l’ONU a confirmé la volonté de la Russie à деэскалации en Syrie

« Nous espérons, souligne dans un commentaire, – que les états-UNIS n’ont guidé la nécessité de la cessation des opérations de lutte antiterroriste contre les groupes « etat Islamique », « Джебхат en-Нусры », « Ahrar Al – Sham », « l’Armée de l’Islam », « Фейляк Ar-Rahman » (interdit en RUSSIE – env. TASS), орудующих dans la banlieue de Damas. Bien que certains doutes à ce sujet sont de plus en plus les américains liens avec les lieux » indiquent que la source de reçus les informations sur la situation en Syrie est затесавшаяся dans les rangs des terroristes de l’ONG « casques », financée par les occidentaux, les champions de la notion violente du changement de la « indésirables de mode.

« Nous encourageons les partenaires américains soigneusement vérifier les données transmises par lui, de le comparer avec la réalité du RAA et de tenir compte des efforts inlassables de la Russie, de la Turquie et de l’Iran замирению syriens sur le site de la ville d’Astana et dans le contexte de la tenue à Sotchi du Congrès syrien, le dialogue national », a indiqué l’ambassade.

« Nous n’avons jamais mis en doute la pertinence de Genève du processus. Ont toujours été attachés à leurs obligations internationales, figurant dans la résolution du cs de l’ONU 2254. Tout ce que veut la Russie, c’est en collaboration avec la communauté internationale de parvenir à l’achèvement rapide de l’opération antiterroriste en Syrie et aider à établir dans ce pays tant attendu pour une paix durable », – a noté dans le commentaire.