L’ambassade de la fédération de RUSSIE a envoyé une note au ministère des affaires étrangères de l’Autriche à cause de la profanation du monument soviétique à Vienne

VIENNE, le 6 mars. /TASS/. Ambassade de Russie en Autriche a envoyé une note de protestation à autrichien ministère des affaires étrangères en raison de la profanation d’un monument pour les soldats soviétiques dans le centre de Vienne et a exprimé la déception de ce que les autorités autrichiennes ne peuvent pas assurer la sécurité de ce monument, malgré les nombreuses promesses.

« Dans la nuit du 6 mars 2018 à nouveau souillée situé sur la place: palais schwarzenberg, dans le centre de Vienne, le monument aux soldats soviétiques morts en 1945, lors de la libération de l’Autriche, de la terreur nazie. Lâches coquins versé sur le piédestal du monument de la peinture noire, en bas de laquelle se trouvent des couronnes et des fleurs, est attribué à l’occasion de la Journée du défenseur de la Patrie. Le précédent acte de vandalisme a été commis seulement environ deux mois, et aussi sous le couvert de la nuit – 10 janvier 2018. Au ministère des affaires étrangères de l’Autriche vise la note de protestation », – a déclaré dans un diffusé mardi des commentaires de l’ambassade.

Des actions ciblées

Selon les diplomates, les auteurs de ces actions cherchent à nuire positive de la dynamique du développement des relations russo-autrichiennes de la relation. « Provoque une profonde déception que, malgré les nombreuses promesses et les assurances, les autorités autrichiennes jusqu’à présent, et il n’est pas d’assurer une sécurité du monument, ni d’établir et de sanctionner les vandales, toujours sur lui des attaquants. De plus en plus de faits, parle en faveur de ce qu’commis par des actes de vandalisme n’est pas impulsifs, les brimades et ciblées destructrices des actions nécessitant les réactions des autorités autrichiennes. Alors que le soin des sépultures militaires soviétiques et мемориалами est l’un des engagements de la Vienne, en vertu du Traité sur la restauration indépendante et démocratique et de l’Autriche en 1955 », – a souligné dans l’ambassade.

Comme l’a souligné la mission diplomatique de la russie, « les jours où l’autriche, le public se rappelle les événements tragiques anschluss de 1938, la situation autour du monument, installé en l’honneur des héros qui ont sacrifié leur vie dans la lutte contre le гитлеризмом, ne peut pas ne pas provoquer une aversion particulière ». Ce faisant, la Russie est convaincue que les attaquants essaient en vain de créer des points de tension dans les relations entre les deux pays et, inévitablement, de répondre de leurs actions criminelles.

Un monument pour les soldats soviétiques dans la capitale autrichienne est régulièrement exposée à des осквернению vandales. Le 10 janvier de cette année inconnus aspergé d’un monument de la peinture noire. Le 16 janvier dernier, des inconnus rappelle la façade du monument sombre de la peinture rouge. L’ambassade de Russie à chaque fois envoie une note de protestation au ministère des affaires étrangères de l’Autriche avec l’obligation de prendre d’urgence des mesures visant à éliminer le préjudice subi, l’identification et la punition des coupables, et à prévenir de tels incidents à l’avenir.

Le monument aux morts soviétique à Vienne

Le plus célèbre en Autriche, le monument aux soldats soviétiques libérateurs est un monument de vienne sur place: palais schwarzenberg. Il est construit à la mémoire des 17 mille soldats soviétiques tués au cours de Vienne offensive 1945. L’idée de la création du monument appartenait à l’intérieur du pays. Ses auteurs – l’architecte Sawa Yakovlev et le sculpteur Michael Интезарьян.

Le monument a été inauguré le 19 août 1945, et représente 12 mètres de haut la silhouette d’un soldat. Sur la poitrine du guerrier pistolet-mitrailleur Шпагина, sur la tête d’or casque dans une main, il tient une bannière de la Victoire, de l’autre le bouclier d’or avec les armoiries de l’URSS. La figure du soldat est installé à 20 mètres piédestal. Sur elle sont creusées ordre de Joseph Staline sur la libération de Vienne, le texte limitée de la poétique de la circulation de Sergueï Mikhalkov aux soldats, le deuxième couplet de l’hymne national de l’URSS dans l’édition de 1943, et la citation du discours de Staline du 9 mai 1945.

Après le monument se trouve la colonnade avec la gravure en russe: « gloire Éternelle aux héros de l’armée Rouge, qui sont tombés dans les combats contre les envahisseurs fascistes allemands pour la liberté et l’indépendance des peuples de l’Europe ». Installé sur les bords de la forme des soldats soviétiques au moment du combat.