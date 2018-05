Le bâtiment de l’ambassade de Russie à Londres

© Ilya Дмитрячев/TASS

LONDRES, le 27 mai. /TASS/. L’ambassade de Russie à Londres, a expliqué au journal Daily Mirror que la langue russe est la plus fréquente des moyens de communication parmi les habitants de Kiev. Russe диппредставительство le dimanche a commenté la publication de l’édition britannique dont l’auteur a suggéré que, dans une récente attaque sur les supporters de Liverpool dans la capitale de l’Ukraine pourrait prendre des russes, des hooligans du football.

« L’ignorance ou connaissance de cause la propagation фейковых nouvelles? Le Daily Mirror accuse les « russes » à l’attaque des supporters de Liverpool, parce que ceux qui parlaient russe », – dit dans le message, qui souligne que « les russes, hommes d’âge militaire n’admet pas dans le pays des gardes-frontières de l’Ukraine, et la langue russe est la plus fréquente à Kiev ».

Jeudi, environ 20 personnes masqués ont attaqué des supporters de Liverpool, arrivé à Kiev pour la finale de la Ligue des champions avec le Real madrid et a mené des activités de loisirs dans le restaurant de Rooster. Comme l’a déclaré au tabloïd une des victimes, les intimidateurs ont pris d’assaut l’école, l’ont jeté dans un anglais de fans de verre, des tables et des chaises. L’attaque de plusieurs fans ont reçu des coupures de la tête et du cou. L’auteur d’un matériau est venu à la conclusion que dans l’attaque de participer, les russes, comme les inscriptions sur les t-shirts ont été en russe. « L’enquête », un journal est également fondée sur la vidéo, dans laquelle un agent de police a parlé avec l’un des suspects de la langue russe.