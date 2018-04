L’ambassade de la fédération de RUSSIE à Londres a appelé le refus d’un visa Victoria Скрипаль politiquement motivé

LONDRES, le 6 avril. /TASS/. La décision sur le refus de délivrer un visa britannique Victoria Скрипаль, cousine, les russes de Julia Скрипаль, prise pour des raisons politiques. Sur cela dit dans le communiqué envoyé à vendredi dans un ATTENTAT commentaires de l’ambassade de RUSSIE à Londres.

Le parlement russe ont attiré l’attention sur gouvernemental source broadcasting corporation Bbc, qui a suggéré que le refus d’accorder un visa est lié au fait que « l’etat russe, il semble tente d’utiliser Victoria comme un pion ». « Ce qui signifie clairement que la décision a été prise à partir de considérations purement politiques. Le lien du ministère de l’intérieur sur la violation des règles de l’immigration ne tient pas la route », a déclaré à l’ambassade de russie, indiquant que les diplomates britanniques à Moscou pourraient vous conseiller et Victoria dans la question du respect des formalités nécessaires pour répondre à toutes les règles d’obtention d’un visa.

« En conséquence de cette décision, nous assistons à une situation où Sergey et Julia Скрипаль, comme il est rapporté, restaure, restent cachés du public, des MÉDIAS et des employés consulaires, alors que le seul parent qui pourrait tout à fait s’attendait à les voir, se trouve en dehors du royaume-Uni. Le refus continu de collaborer, d’assurer la transparence et de répondre aux nombreuses questions qui signifie que le royaume-Uni ont quelque chose à cacher », – a souligné dans l’ambassade.

Le 4 mars, 66 ans, ex-colonel du GRU Sergey Скрипаль, condamné en Russie pour espionnage au profit du royaume-Uni, et de ses 33 ans, fille de Julia ont été victimes, à Salisbury, selon la version de la partie britannique, aux neurotoxique de la substance. Plus tard, à Londres, est intervenu sur l’affirmation que cette substance aurait été élaboré en Russie, et sur cette base, a accusé Moscou d’avoir participé à l’incident. La partie russe a catégoriquement rejeté les spéculations sur ce compte, en indiquant que les programmes de développement de ces substances, ni l’URSS, ni la Russie n’existait pas.

Royaume-uni le vendredi a refusé de délivrer un visa Victoria Скрипаль, qui avait l’intention de rendre visite à frappé à Salisbury двоюродную sœur.