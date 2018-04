L’ambassade de la fédération de RUSSIE aux états-UNIS a commenté les nouveaux anti-sanctions

L’ambassade de RUSSIE à Washington

WASHINGTON, le 6 avril. /TASS/. Les nouvelles sanctions des Etats-Unis contre la Russie ont touché les plus grands acteurs de l’entreprise russe, qui a refusé de jouer вашингтонскому scénario. Sur cela dit dans le distribué le vendredi un communiqué de l’ambassade de la fédération de RUSSIE aux états-UNIS.

« Washington a de nouveau frappé par russo-américain de la relation. Maintenant, sous les sanctions ont frappé les capitaines des entreprises russes qui refusent de jouer вашингтонскому scénario », – a déclaré dans un document.

« On nous dit que ces mesures ne sont pas dirigées contre le peuple russe. Envoyés. Contre plusieurs milliers de groupes d’entreprises, pris dans le prochain « pénal » la liste », a souligné l’ambassade.

Comme l’ont souligné à l’ambassade, « particulièrement évident est l’exemple d’un groupe de GAZ, récemment отпраздновавшей historique anniversaire ». « 85 ans de l’usine a été acheté chez Henry Ford aux etats-UNIS. Alors entre nos pays n’avait même pas de relations diplomatiques, cela n’a pas empêché le développement des relations économiques », ont déclaré des diplomates.

« Les états-UNIS fait un nouveau pas erroné de la destruction de la liberté d’entreprise et de la concurrence, le processus d’intégration dans l’économie mondiale », – convaincus de l’ambassade de russie.

L’ambassade a déclaré que la décision de Washington d’imposer des sanctions contre le président du Conseil de la Fédération des affaires internationales Konstantin Kossatchev crée de la complexité dans la restauration du dialogue inter-parlementaire de la Russie et des états-UNIS.

« Sur le caractère de la prochaine санкционного crise cardiaque à Washington dit que les opposants à la normalisation de la coopération franco-américains de la relation apporté à votre liste noire chapitre du comité international du Conseil de la Fédération K. Vi Kossatchev, a déclaré à l’ambassade. – Cette stratégie de cesse de restaurer détruit le dialogue interparlementaire. Maintenant créées absolument inutiles de la complexité dans ce domaine ».

« Dans les sanctions, nous voyons le désir des états-UNIS fendre la société russe. Ne fonctionnera pas. Sous la pression extérieure du pays s’est unie autour de son chef », – a ajouté à l’ambassade. Là, il a été rappelé qu’au cours des 18 mars, l’élection présidentielle, la majorité des citoyens de la Russie a exprimé son soutien à la loi actuelle, le président Vladimir Poutine.

Vendredi, les autorités AMÉRICAINES ont annoncé sur l’introduction de sanctions à l’égard de 38 russes des personnes physiques et morales, notamment à l’encontre de « Rosoboronexport », « Russe de la corporation financière » et de « Rusal ». Washington, en motivant l’introduction de рестрикций, a de nouveau accusé Moscou de la réunification de la Crimée avec la Russie, dans l’incitation à la violence à l’est de l’Ukraine, le soutien de Bachar al-Assad en Syrie, la fourniture de lui de matériaux et d’armes, ainsi que dans la conduite des activités illégales dans le cyberespace.