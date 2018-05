LONDRES, le 4 mai. /TASS/. La tâche principale du gouvernement du royaume-Uni réside dans le maintien de la coalition anti-russes après l’incident à Salisbury. À propos de ce vendredi, a indiqué l’ambassade de RUSSIE à Londres, commentant un article dans le journal The Guardian que les Londres dans le courant de l’année profitera de près venir des sommets internationaux, afin d’encourager ses alliés à l’élaboration d’une stratégie intégrée pour la lutte avec la russie et la désinformation et d’insister sur la révision de la traditionnelle dialogue avec Moscou.

« À en juger par la publication, le principal défi actuel de Whitehall est la préservation de la coalition anti-russes, que les conservateurs ont essayé de créer après l’incident à Salisbury. Cet objectif est vraiment difficile. Promu par l’appareil de sécurité nationale « doctrine mixte de sécurité » a conduit à ce que le bloc de l’ouest a pris des décisions hâtives, qui, comme l’a montré la vie, n’étaient pas basées sur des faits », a déclaré le parlement russe.

L’ambassade de la fédération de RUSSIE a exprimé son scepticisme quant aux intentions de Londres, de continuer à soutenir anti-humeur parmi les membres de la communauté internationale. « Qui se respecte, les pays du Groupe des vingt ne veulent pas risquer leur réputation », – a noté dans le commentaire.

Les relations de la Russie et du Royaume-Uni s’est nettement détériorée après le 4 mars, 66 ans, ex-colonel du GRU Sergey Скрипаль, condamné en Russie pour espionnage au profit du royaume-Uni, et de ses 33 ans, fille de Julia ont été victimes, à Salisbury, selon la version de la partie britannique, l’impact neurotoxique de la substance. Londres a prononcé avec les allégations, que cette substance aurait été élaboré en Russie, sur cette base, sans aucune preuve, il a accusé Moscou d’avoir participé à l’incident. La partie russe a catégoriquement rejeté les spéculations sur ce compte, en indiquant que les programmes de développement de ces substances, ni l’URSS, ni la Russie n’existait pas. L’organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) dans un rapport publié le 12 avril, le rapport a confirmé les données sur la nature de l’agent chimique, mais n’a pas son origine.