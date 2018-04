LONDRES, le 11 avril. /TASS/. La reprise de l’audience sur l’affaire de l’enquête concernant les circonstances de la mort de l’entrepreneur russe Alexandre Перепеличного, qui est décédé lors d’un jogging en 2012, près de Londres, est dû à une anti-russes provocation britannique de la direction. Sur cela dit dans le diffusé mardi un communiqué de l’ambassade de RUSSIE à Londres.

L’audience a repris le 10 avril à la cour pénale centrale d’Old Bailey, après presque 9 mois d’interruption.

« Il (l’audience – env. TASS) n’est pas un hasard synchronisé avec un atout anti-russes provocation britannique de la direction, insoutenable обвинившего la Russie est une « tentative d’assassinat » sur la vie des citoyens russes de serge et Julie Скрипаль », – ont indiqué à l’ambassade. – Les méthodes de participation britannique de l’état dans l’enquête sur l’affaire Перепеличного sont basées sur le même rugueux et une mauvaise approche du gouvernement du royaume-Uni et des services de renseignement britanniques, comme aux enquêtes sur les faits de la mort d’Alexandre Litvinenko, Boris Berezovsky, Nicolas Glushkov, les atteintes à la vie de serge et Julie Скрипаль ».

Le parlement russe a noté que, au lieu de l’enquête objective « sont utilisés вбросы неподкрепленных versions et carrément de la désinformation, dans le processus de l’enquête sont introduits les témoins ou les parties prenantes, d’une façon ou d’une autre liées avec les agences de renseignement ». « Les représentants du fonds Hermitage Capital de William Браудера, qui ont été connectés à l’enquête en tant que parties prenantes, a été initiée par la contestation des résultats des expertises menées par MIA le royaume-Uni et desquelles la mort violente Перепеличного. En outre, c’est les représentants de la fondation Браудера la cour plus tôt, a été imposée à la version de l’empoisonnement Перепеличного le poison des plantes гельземиум sur la base de l’initiative de leur nouvelle expertise, qui a donné le prétexte pour les insinuations contre la Russie », – a noté dans le message.

Le résultat du réexamen

Pendant ce temps, le 10 avril dans la salle d’audience par le même expert a indiqué que lors du réexamen elle n’a pas pu confirmer la présence de гельземиума. « Свидетельским indications, exprimée dans la cour, une preuve documentaire de la coopération de la plus Браудера avec les britanniques, le mi6 et la CIA des etats-UNIS. En outre, ne doute de son intérêt à la désorientation de l’enquête: Browder condamné par contumace par un tribunal russe à la peine pour avoir commis de graves crimes financiers, la culpabilité de son entièrement prouvée. À cet égard regrettable prolongateur d’intérêt criminel international avec les intérêts des autorités britanniques pour la poursuite de refoulement de la rhétorique anti-russes par les provocations à l’égard de la dépendants de l’ouest les services de renseignement russes, au royaume-Uni », a déclaré à l’ambassade de la fédération de RUSSIE.

Le parlement ont attiré l’attention artificiel, le serrage de l’affaire Перепеличного, qui est directement indiquent que les autorités britanniques espèrent au maximum de faire sortir de lui la thèse de l’ordinaire « russe de la piste » à la mort violente russe même citoyen au royaume-Uni. « Les motivations politiques de la partie britannique sont facilement prévisibles et les outils du gouvernement britannique, basé sur уводе de l’enquête objective et de la fermeture de l’accès aux documents, ont depuis longtemps identifié et n’est ni pour quelqu’un de bonnes nouvelles », – a ajouté à l’ambassade.