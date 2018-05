L’ambassade des etats-UNIS: la Russie ne sera pas demander les autorisations sur la construction des objets dans les régions

Le bâtiment de l’ambassade de la fédération de RUSSIE aux états-UNIS

© Anatoly Бочинин/TASS

WASHINGTON, le 16 mai. /TASS/. Les autorités russes ne seront pas demander aux autres pays de la permission de la construction de l’infrastructure dans les régions du pays. Sur cela dit dans le diffusé le mardi commentaires de l’ambassade de la fédération de RUSSIE aux états-UNIS, en réponse aux critiques de la part du département d’etat, en raison de l’ouverture au pont de Crimée.

« Aujourd’hui a eu lieu l’inauguration par le président de la Russie Vladimir Poutine, le premier de la file d’attente au pont de Crimée. Washington est prévisible mécontent. Mais La Crimée Et La Russie. Les autorisations pour la construction de l’infrastructure de transport en faveur des habitants des régions russes, personne de demander à n’allons pas », – a souligné dans l’ambassade.

Comme l’a affirmé mardi à une conférence de presse régulière pour les journalistes le chef du service de presse du département d’etat Heather Науэрт, les etats-UNIS sont préoccupés par le fait que la construction du pont de Crimée aurait empêche la navigation et le transport des marchandises par mer. Dans une déclaration écrite, elle a indiqué que Washington condamne la construction et l’ouverture partielle au pont de Crimée, qui a été réalisé « sans l’autorisation du gouvernement de l’Ukraine ».

Poutine le 15 mai a ouvert автодорожную partie au pont de Crimée. La construction de la gare du passage se poursuit, l’ouverture est prévue en 2019. Crimée le pont relié péninsule de Kertch (Crimée) avec Таманским la péninsule (région de Krasnodar), et la nécessité de sa construction est apparue après la réunification de la Crimée avec la Russie en 2014. Pont assurera la continuité du réseau de transports de la péninsule à la partie continentale de la Russie.

Le 11 mars 2014, le conseil Suprême de Crimée et de Sébastopol conseil sur fond de crise politique et le changement de pouvoir en Ukraine ont adopté la déclaration sur l’indépendance de la République Autonome de Crimée et de Sébastopol. Le 16 mars, sur la péninsule avec un taux de participation de plus de 80% est passé d’un référendum, dont les résultats pour la réunification avec la Russie ont voté 96,77% des électeurs de la République de Crimée et de 95,6% de Sébastopol.

Le 18 mars a été signé le traité sur l’adoption de nouveaux sujets dans la composition de la fédération de RUSSIE. L’ukraine, les états-UNIS et l’Union européenne ont refusé de reconnaître l’indépendance de la Crimée et sa réunification avec la Russie.