L’ambassadeur de la Belgique a souligné l’hospitalité et le professionnalisme des responsables de la coupe du monde 2018 à Sotchi

KRASNODAR, le 11 avril. /TASS/. L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique en Russie, Jean Arthur Режибо a évoqué l’expérience, le professionnalisme et l’hospitalité de sotchi des professionnels qui participent à la formation de la ville à la coupe du monde.

« On sent qu’ici déjà une très bonne expérience de grandes manifestations sportives. En ce qui concerne les bâtiments, pas de problème. En ce qui concerne l’organisation, de l’hospitalité, de réponses à des questions – c’était tout à fait correctement, professionnelle », – a dit Режибо TASS.

L’ambassadeur a l’intention de visiter personnellement le match Belgique – Panama à Sotchi, le 18 juin, comme d’autres jeux de son équipe, la veille, il a visité les infrastructures sportives et touristiques à Sotchi, notamment les hôtels, de la fan zone et le stade Фишт ». Lors d’une rencontre avec le gouverneur de la région de Krasnodar Benjamin Kondratyev, qui a eu lieu mercredi, Режибо a noté que la ville est déjà connu grâce à l’organisation des jeux Olympiques d’hiver de 2014. « En ce qui concerne les Jeux d’hiver – nous ne sommes pas les plus forts rivaux, nous avons une plus grande ambition en termes de football. Et je peux vous garantir que nous allons beaucoup parler de Sotchi dans le cadre du premier match, il est nécessaire de profiter de cette occasion pour afficher et ouvrir le pays aux belges », a ajouté le diplomate.

Il a souligné que l’une des priorités lors de l’organisation de la coupe doit devenir une sécurité. À cet égard, les objets préparés pour le championnat de Sotchi, ne provoquent pas d’inquiétude.

Le gouverneur, à son tour, a déclaré que les fonctionnaires russes de la loi sera de travailler à Sotchi en mode amélioré pendant le championnat. Le stade est équipé de 2 milliers de caméras de surveillance à haute résolution et d’autres systèmes de sécurité. En outre, c’est beaucoup de travail pour rendre le séjour à Sotchi pour les touristes et les fans lors du championnat le plus à l’aise. Par exemple, pensé système de transport, ce qui permettra d’éviter les embouteillages et manquer le flux de fans, pressés sur le stade, et les touristes allant à la mer ou touristiques.

Une première dans l’histoire de la Russie à domicile coupe du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet. À Sotchi, joueront de l’équipe du Portugal et de l’Espagne (groupe B, le 15 juin), de la Belgique et du Panama (groupe G, le 18 juin), de l’Allemagne et de la Suède (groupe F, le 23 juin), l’Australie et le Pérou (groupe C, le 26 juin).