L’ambassadeur de Russie à Londres Alexandre Yakovenko

© Stanislas;/TASS

LONDRES, le 28 février. /TASS/. La lutte contre les terroristes en Syrie se poursuit, malgré les tentatives des forces extérieures à l’utiliser pour le renversement des pouvoirs actuels à Damas. Sur ce, a déclaré dans un communiqué envoyé à TASS un communiqué de la représentation diplomatique russe au royaume-Uni, l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE à Londres, Alexandre Yakovenko a déclaré tenu mardi une réunion avec le chef adjoint de la british MEAD Alan Данканом.

Voir aussi







Que se passe en république Orientale,



« Il a été souligné que l’action de la résolution [de l’ONU] 2401 ne s’applique pas aux opérations militaires contre ИГИЛ (obsolète nom du groupe terroriste « etat Islamique », IG), « Джебхат en-Нусры », « Al-Qaïda » (les trois organisations sont interdits dans la fédération de RUSSIE), associés à des organisations et d’autres groupes terroristes. Cette lutte va se poursuivre, en dépit des tentatives de certains joueurs extérieurs de puiser des terroristes et сращивающиеся avec eux les détachements de combattants de l’opposition pour la mise en œuvre de leurs plans pour renverser légitimes des autorités syriennes et à la partition du pays », – a déclaré dans un communiqué. Elle note que les parties « conviennent de procéder à un échange de vues sur cette question ».

Ce n’est pas seulement Gouta

En russie, la représentation diplomatique a indiqué que « l’ambassadeur a attiré l’attention de la partie britannique qu’avec les problèmes humanitaires sont confrontés non seulement Ghouta Orientale et à Idlib, mais d’autres régions du pays » et « appelé à les mêmes mesures pour assurer la livraison de l’aide humanitaire dans la région d’al-Танфа, le camp de réfugiés de l’Eure-Рукбан et Ракку ». « L’aide doit être fournie de manière impartiale et n’est pas subordonné à la réalisation de certains des objectifs de la politique », – a déclaré dans un communiqué de l’ambassade.

Le projet spcial

De la Russie, avec le soutien de: les résultats de l’intervention militaire russe en Syrie

Comme les militaires russes ont aidé à l’armistice en спецпроекте TASS

Dans le document mentionne également que Iakovenko a attiré l’attention de la partie britannique de la russie demande le quotidien de l’humanitaire les pauses dans l’est, et a exprimé son désaccord catégorique avec les tentatives du chapitre britannique du MAE de Boris Johnson, le mandatement de la fédération de RUSSIE sur la responsabilité de la situation humanitaire dans la région. Il a souligné les efforts actifs de la Russie, visant à parvenir à des accords de cessez-le-feu dans l’est, qui, comme indiqué, ont été rejetés par les militants avaient refusé de produire des qu’ils contrôlent les quartiers civils et les votes comme « boucliers humains », ainsi que препятствовавшими travail des corridors humanitaires. En outre, la déclaration dit que l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE a appelé les britanniques côté « affecter des groupes armés antigouvernementaux, afin qu’ils arrêtent terroriste et lutter contre l’activité dans l’intérêt de la rapide et sécurisé le passage de convois humanitaires ».

La question ukrainienne

En russie, la représentation diplomatique a également rappelé que lors de la réunion Yakovenko « , a soulevé la question de la situation en Ukraine à la lumière des attaques les 17 et 18 février nationalistes ukrainiens sur le centre de Russie pour la science et la culture à Kiev et a appelé officiel à Londres condamner une autre manifestation du nationalisme agressif néo-nazi de sens, qui bénéficie du soutien des autorités ukrainiennes ». Selon les mots de l’ambassadeur russe, l’absence de réponse britannique MEAD « envoie un mauvais signal à Kiev ».

Voir aussi







L’histoire de la loi sur la réinsertion dans le Donbass. Dossier



Dans un communiqué souligne que Iakovenko a également attiré l’attention de la partie britannique de l’adoption d’une loi dite de « la réintégration du Donbass », notant que cette étape à Kiev a finalement confirmé le cours sur la force de la solution du conflit dans le sud-est de l’Ukraine et à l’effondrement de minsk, des accords.

« Les pays occidentaux, y compris le royaume-uni, doivent user de toute son influence sur les autorités ukrainiennes afin de ne pas permettre la mise en œuvre pratique de cette loi, menaçant de renforcement des tensions dans le sud-est de l’Ukraine », – a souligné dans l’ambassade.