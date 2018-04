LONDRES, le 13 avril. /TASS/. L’ambassadeur de la fédération de RUSSIE au royaume-Uni Alexandre Yakovenko estime que la politique de Washington à l’égard de la Syrie représente une grande menace pour la sécurité non seulement pour la région mais dans un contexte plus large, à Paris et à Londres soutiennent presque mécaniquement.

« Nous devenons les témoins de la très dangereuse évolution de la situation en Syrie. La politique actuelle des états-UNIS, ce qui est presque mécaniquement pris en charge par la France et le royaume-uni, est une menace pour la paix et la sécurité dans la région », – a dit le diplomate, parlant en anglais, vendredi, à la conférence de presse à Londres.

« Nous croyons que la communauté internationale ne doit pas rester indifférent, et doit exprimer une préoccupation actions que les états-UNIS et leurs alliés envisagent de prendre », dit – il.

Lundi, le président américain Donald Trump a menacé de prendre des mesures militaires contre les autorités de la Syrie en raison prévue pour l’application d’agents de guerre chimique en syrie agglomération Douma, près de Damas. Moscou a averti Washington sur les graves conséquences d’une éventuelle frappe AMÉRICAINE sur la Syrie, si, dans le cadre d’une telle opération souffrent les citoyens russes.

Avec l’affirmation que le 7 avril, en république Douma d’etat a été appliquée химоружие, a fait un certain nombre d’ONG, y compris les « casques ». Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE est un message d’information appelé вбросом. Le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE a déclaré que les « casques Blancs » ne sont pas une source crédible nouvelles et distribuent сфабрикованную de l’information. Les représentants du Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit ont organisé le 9 avril de l’examen de la Douma, mais de ne pas y trouver les traces de l’application des armes chimiques les plus dangereuses.