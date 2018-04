L’ambassadeur de la fédération de RUSSIE à Washington: les etats-UNIS et de leurs alliés en Syrie ne restera pas sans conséquences

L’ambassadeur de la Russie aux états-UNIS, Anatoli Antonov

WASHINGTON, 14 avril. /TASS/. Les actions des états-UNIS et de leurs alliés en Syrie aura des conséquences, toute la responsabilité de ce qui était à eux.

Sur cela dit dans le distribué le vendredi un communiqué de l’ambassadeur de Russie à Washington Anatoly Antonov.

« Nous avons averti que de tels actes ne resteront pas sans conséquences. Toute la responsabilité, à Washington, à Londres et à Paris », dit – il. Selon le chef de l’ambassade russe, « le droit moral de blâmer les autres pays: les etats-UNIS – le possesseur de la plus grande de l’arsenal d’armes chimiques les plus dangereuses.