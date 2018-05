L’ambassadeur de la fédération de RUSSIE dans le royaume-Uni estime que Moscou ne reçoit pas consulaire de l’accès à Скрипалям

L’ambassadeur de la fédération de RUSSIE au royaume-Uni Alexandre Yakovenko

LONDRES, le 10 mai. /TASS/. La russie ne recevra pas de la section consulaire de l’accès à l’ancien colonel du GRU, Sergueï Скрипалю et de sa fille Julia, qui ont souffert de Salisbury dans la suite de l’empoisonnement. Ce sujet a déclaré jeudi l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE à Londres, Alexandre Yakovenko à l’issue de la rencontre avec le directeur gnral des affaires etrangères de la sécurité de Philip Burton.

« J’ai la suite de cette conversation, l’humeur est assez пессимистичное », a déclaré l’ambassadeur de russie. « Hors de lui, j’ai appris que la partie britannique n’a pas l’intention de donner l’accès à Скрипалям, ce qui signifie que nous ne serons pas en mesure de s’assurer, dans la mesure où ils se trouvent et qu’ils agissent de leur plein gré. Nous ne savons même pas où ils sont », dit – il.

« Ce que je comprends, dans la ligne du gouvernement britannique à l’égard de cette enquête, rien ne change. Cela signifie que nous n’aurons pas accès à deux citoyens russes, n’aurons pas accès à l’enquête, qui est menée par la police britannique », a déclaré Yakovenko, ajoutant que la Russie continuera à agir dans le cadre du droit international ».

Selon le président russe d’un diplomate britannique, le gouvernement a décidé de se distancier de l’enquête sur l’affaire Скрипалей, le laissant à la discrétion de la police. Iakovenko a également déclaré que la partie britannique une nouvelle fois, n’a pas fourni de réponses à des questions sur l’état des victimes, des citoyens russes.

Le 4 mars, 66 ans, ex-colonel du GRU Sergey Скрипаль, condamné en Russie pour espionnage au profit du royaume-Uni, et de ses 33 ans, fille de Julia ont été victimes, à Salisbury, selon la version de la partie britannique, aux neurotoxique de la substance. Plus tard, à Londres, est intervenu sur l’affirmation que cette substance aurait été élaboré en Russie, et sur cette base, a accusé Moscou d’avoir participé à l’incident. La partie russe a catégoriquement rejeté les spéculations à cet égard. À l’heure actuelle au Royaume-uni ignore tout de l’interaction avec la Russie pour enquêter sur cet incident et a refusé de Moscou consulaire de l’accès à des citoyens russes.