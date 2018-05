L’ambassadeur de la fédération de RUSSIE en Belgique: aide compatriotes dans la lutte anti-russes de la campagne inestimable

BRUXELLES, le 27 mai. /TASS/. L’aide de compatriotes inestimable pour contrer l’ouest de la campagne médiatique dirigée contre la Russie. À propos de ce qu’a déclaré l’ambassadeur de Russie en Belgique, Alexandre Токовинин à la douzième Общебельгийской de la conférence des compatriotes, qui se déroule ce week-end à Bruxelles. Y participent des représentants de plusieurs dizaines d’organisations russophones du royaume, des prêtres, des diplomates russes, des personnalités politiques et des journalistes. La conférence se tiendra la fédération Belge de russophones d’organisations (БФРО), dont les membres sont 46 culturels, pédagogiques, sportives et des associations de compatriotes russes.

« Dans le cadre déployée en Europe, une ampleur sans précédent de la campagne anti-russes inestimable l’aide de compatriotes dans la promotion de objectif de l’image de notre pays. Il s’agit de la publication des informations véridiques sur le thème de la fédération dans les MÉDIAS électroniques compatriotes, sur l’organisation de l’historique de repères culturels et de manifestations visant à promouvoir le rapprochement de nos pays, a déclaré l’ambassadeur. – Il est difficile de surestimer l’importance que revêt pour la Russie et du monde Russe, en général, de série et le dévouement de nos compatriotes perpétuation de la mémoire des russes et des soldats soviétiques morts sur les terres belges dans les années des deux guerres mondiales. D’année en année la croissance du nombre de participants à des actions de « l’Immortel régiment », les processions dont en 2018 ont été organisées simultanément dans les deux villes de Belgique – Liège et de Gand ».

Токовинин a souligné que « l’une des priorités constantes de la politique étrangère de la Russie reste la protection des droits et intérêts légitimes des compatriotes à l’étranger. « L’un des mécanismes importants de sa mise en œuvre en Belgique – Information juridique dans le centre de Bruxelles, créé en 2009 avec le soutien du Fonds de soutien et de protection des droits de national sur la base de l’association Européenne russe de la communauté ». Sur l’initiative de l’БФРО continue le processus de formation de l’association russe d’avocats et de notaires pour l’aide à ses compatriotes, non seulement en Belgique, mais aussi dans les pays voisins », a – t-il noté.

L’ambassadeur a remis le prix du MAE de la fédération de RUSSIE – Insigne « interaction » – chef basé à Liège de l’association des compatriotes « Meridian » Helleu Bondareva:.

La conférence a également eu lieu des débats sur les principales orientations de l’activité des organisations des compatriotes et des écoles russes en Belgique. Le discours, en particulier, sur la préparation d’un festival culturel annuel à Bruxelles « Rendez-vous avec la Russie » et de manifestations, avec des vêtements en tricot avec le 10e anniversaire de БФРО, qui sera célébré en 2019.