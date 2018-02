L’ambassadeur de la Tunisie impressionné par le stade de Volgograd, où les footballeurs du pays joueront un match de la coupe du monde 2018

Stade à Volgograd

© Dmitry Рогулин/TASS

VOLGOGRAD, le 27 février. /TASS/. L’ambassadeur de la Tunisie dans la fédération de RUSSIE, Mohamed Ali Шихи, qui a visité avec le travail d’un voyage à Volgograd, impressionné 45-тысяным du stade « Volgograd – Arena », sur lequel l’équipe nationale de ce pays le 18 juin dans le cadre des quarts de finale de la coupe du monde jouera avec l’équipe d’Angleterre. Ce journaliste a rapporté le service de presse de l’administration de la région de Volgograd.

« Je vous félicite pour ce magnifique stade. C’est la conception unique. Espérons que ce jeu vous donnera la possibilité à l’avenir d’organiser de grands stocks internationaux avec la participation de nos régions. Je veux vous assurer que les tunisiens sur le championnat sera beaucoup », rapporte le service de presse de mots de l’ambassadeur.

Mohammed Ali Шихи également au cours de la rencontre avec le gouverneur de la région de Volgograd André Бочаровым a partagé l’impression de visiter Mamaeva de la brouette: « Si la Tunisie ici est connu comme une région touristique, votre région est connue pour son héroïsme, de la célèbre bataille qui a permis de sauver le monde du fascisme. Je suis impressionné par la visite de Mamaeva de la butte de l’histoire des livres que j’ai lu dans mon enfance, sur l’héroïsme des hommes soviétiques, qui ont réussi à protéger le monde contre le fascisme, tout cela aujourd’hui je l’ai vu là », a déclaré l’ambassadeur.

Le chef de la région Salin lors de la rencontre avec l’ambassadeur de Tunisie a déclaré: « Préparation au championnat se déroule dans l’ordre prévu, nous travaillons en étroite collaboration avec la FIFA. Une grande partie des objets est déjà prête, tous les autres seront construits dans les délais fixés. Nous passons beaucoup de travail pour assurer la sécurité des joueurs et de tous ceux qui arriveront sur le championnat. »

L’ambassadeur de la Tunisie et de volgograd le gouverneur a exprimé de l’intérêt commun dans le développement des droits économiques, humanitaires, culturels, éducatifs des liens. Il a été noté que les habitants de cette région, souvent, choisissent la Tunisie pour les vacances, et maintenant il est nécessaire d’établir le flot touristique de la Tunisie dans la région de Volgograd. Les propositions de coopération de la région de Volgograd et les régions de la Tunisie seront élaborés.

Une première dans l’histoire de la Russie à domicile coupe du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes: Moscou, Kaliningrad, Saint – Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni-Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et à Ekaterinbourg. 45-millième stade de Volgograd Arena passeront quatre matches du championnat. Ici auront lieu des matches de la Tunisie, l’Angleterre (18 juin), Nigeria – l’Islande (le 22 juin), l’Arabie Saoudite, l’Égypte (le 25 juin), le Japon et la Pologne (28 juin).