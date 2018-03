L’american academy of motion picture arts et désignera les lauréats du prix « Oscar »

© Chris Pizzello/Invision/AP

NEW YORK, 4 mars. /TASS/. L’american academy of motion picture arts dimanche soir (lundi matin, heure de moscou) désignera les lauréats du prix « Oscar ». 90-je sur le compte de la cérémonie de remise des prix se tiendra à Los Angeles au Dolby Theater, d’une capacité de 3300 places.

Reportage jt de ABC tapis rouge commence à 18:30 (heure de la côte est des états-UNIS (02:30 gmt (5 mars), et la cérémonie commence à 20:00 (04:00 gmt, le 5 mars). Pour la guider, comme en 2017, a confié la comédienne Jimmy Киммелу, pour lequel l’année dernière cérémonie souviens fort scandale: alors les acteurs Warren Beatty et Faye Dunaway, représentant l’image, одержавшую la victoire dans la plus prestigieuse catégorie « Meilleur film », a été par erreur reçu n’est pas celui de l’enveloppe avec le nom du film. « Je ne peux pas ouvrir des enveloppes d’expédition », plaisante Kimmel à la veille de la 90-ème cérémonie.

Assister en est-il de celle qui le porte « Oscars » de Sandra Bullock, Jane fonda, Nicole Kidman, Helen Mirren et d’autres stars d’Hollywood. Comme l’ont déclaré les producteurs et metteurs en scène de la cérémonie de Michael De Luca et Jennifer Todd, ces actrices « revisité sur l’écran d’argent les plus héroïques, d’inspiration et d’inoubliables images ».

Jusqu’à présent, lors de la cérémonie des « Oscars » il y avait une tradition selon laquelle le lauréat de l’année précédente dans la catégorie « Meilleur acteur » remet la statuette de la meilleure actrice, et vainqueur l’an dernier vainqueur dans la catégorie « Meilleure actrice », remet le prix de meilleur acteur. Cette année, cet ordre est rompu: Casey Affleck, a reçu en 2017 « Oscar », pour l’accomplissement d’un rôle principal dans le film « Manchester en bord de mer (Manchester-By-the-Sea), encore à la fin de janvier, a annoncé qu’il ne sera pas remise de l’Oscar gagnant dans la catégorie « Meilleure actrice ». Selon le portail internet Deadline Hollywood, c’est une conséquence du scandale avec les deux femmes, обвинявшими de l’acteur dans le harcèlement sur le tournage de son film « Je suis encore ici » (I’m Still Here, 2010).

L’intrigue dans la catégorie « Meilleur film » persiste

Dans la catégorie principale « Meilleur film », « Oscar » prétendent neuf bandes: « la Forme de l’eau » (The Shape of Water), « Appelez-moi son nom » (Call Me by Your Name), « les âges Sombres » (the Darkest Hour), de Dunkerque (Dunkerque), « Loin » (Get Out), « Lady Bird » (Lady Bird), « un Fantôme, un fil » (Phantom Thread), « le Secret d’un dossier » (The Post), « Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri » (Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri).

Les plus préférés de la chance, selon les prévisions de la société de télévision Fox News, le ruban de la « Forme de l’eau », réalisé par Guillermo del Toro – la fabuleuse histoire d’amour muet à une femme de ménage de l’american laboratoire secret et de l’homme – les amphibiens, capturé dans la jungle de l’Amazonie. Cette bande est désignée pour le « Oscar » dans 13 catégories différentes. Concurrence, elle, selon les estimations de critiques de cinéma, est de la bande « Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri le britannique Martin Макдоны – un film sur la vie de province américaine et de la malhonnêteté et de la négligence de ceux qui en raison de leur profession doit protéger les citoyens ordinaires.

De son côté, le magazine Vanity Fair, et le journal USA Today pronostiquent la victoire du film « Loin » – de la première journée de travail de la Jordanie Scie. Cette bande, prise de vue dont coûté 4,5 millions de dollars, a déjà recueilli box-office mondial de $255 millions

Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur

Principal concurrent sur le prix dans la catégorie « Meilleur acteur » par le magazine The Hollywood Reporter appelle de 59 ans, Gary Oldman, qui a joué le rôle du premier ministre Britannique Winston Churchill dans le drame de « Sombres temps », pour lequel il avait auparavant déjà reçu le « Golden globe ». La critique de journal Variety et Vanity Fair estiment plus de chances de Timothy Шаламе, снявшегося dans le film de Luc Гуаданьино « Appelez-moi son nom » le roman d’André Асимана sur l’Italie des années 1980.

La récompense prétendent Denzel Washington pour son travail dans le film « le Roman Израэл, Esq. » (Roman De J. Israel, Esq.), Daniel Калуя (« Off ») et le plus titré de l’acteur dans l’histoire de cette prestigieuse catégorie – Daniel Day-Lewis. Le britannique, sur le compte de laquelle les trois statuettes de principal acteur dans un second rôle, a déjà annoncé que le travail dans le film « le Fantôme de fil » était pour lui la dernière.

Dans la catégorie « Meilleure actrice » les experts est presque unanimement considéré comme un favoris de 41 ans британку Sally Hawkins (« la Forme de l’eau »), qui peut se vanter d’Argent de l’ours » de Berlin, le festival du film de l’année 2008 et les « golden globe » de l’année 2009, ainsi que les 60 ans de Francis Макдорманд (« les Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri), précédemment quatre fois выдвигавшуюся sur « Oscar » et à remporté ce prix pour son rôle dans le film « Fargo » (Fargo, 1995). « L’Oscar » dans cette catégorie, poussés aussi meryl Streep (« dossier Secret »), Saoirse Ronan (« Lady Bird ») et Margot Robbie (« Tonya contre tous », I, Tonya).

Dans la catégorie « Meilleur réalisateur pour « Oscar » semblant de Guillermo del Toro (« la Forme de l’eau »), Christopher Nolan (« Dunkerque), de la Jordanie Peel (« Off »), le Greta Гервиг (« Lady Bird ») et Paul Thomas Anderson (« Fantôme fil »). Le favori est considéré comme de 53 ans del Toro, qui a déjà obtenu de la mise en scène de la « Forme » de l’eau « Golden globe et le prix Critics’ Choice (Choix des critiques »).

Inconnue, aurait-elle une influence sur le résultat du vote киноакадемиков alors qu’à la fin de février, Guillermo del Toro a été déposé par l’action en justice des états-UNIS sur des accusations qu’il a emprunté de l’intrigue de la « Forme » de l’eau à partir de pièces de 1969 « Laisse-moi entendre ton chuchotement » américaine dramaturge Sexe Зинделя. Le demandeur est le fils du dramaturge David Зиндель – exige de lui décerner ce revenu de la location de la « Forme de l’eau », qui a rassemblé plus de $92,7 millions dans le monde, ainsi que d’empêcher la diffusion de cette oeuvre sur le territoire des états-UNIS.

La bande russe – le candidat de la « Oscar »

La bande russe « Aversion » d’Andreï Zviaguintsev est inclus dans le nombre de nominés pour le « Oscar » dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ». La première mondiale du film a eu lieu l’année dernière en compétition de la 70-ème édition du festival de Cannes, où, la bande a reçu le Prix du jury. « L’aversion » vendredi a également reçu des français film « César » du meilleur film en langue étrangère. À la mi-février, la peinture est sorti sur les écrans à New York.

Parmi les autres candidats le prix dans cette catégorie – chilienne image de la « femme Fantastique » (Una mujer fantastica) de Sebastian Lelio, la hongrie, la bande « Sur le corps et l’âme » (Testrol es Lelekrol) Ildikó Эньеди, libanais drame « Insulte » (L’insulte) de Ziad Дуэри et un film suédois « Carré » (The Square) Ruben Эстлунда, a reçu l’an dernier le grand prix du festival de Cannes.

Parmi les documentaires longs métrages, prétendant à la prime, – la bande des « Icare » (Icarus) sur le problème du dopage dans le sport russe, les films « les Personnes du village » (Faces, Places), « Strong Island » (Strong Island), « Points » (Abacus: Small Enough to Jail) et « les Dernières personnes à Alep » (Last Men in Aleppo), primé au festival du cinéma indépendant de Sundance (Sundance Film Festival en janvier 2017, à Park City (Utah).

Prix – 90 ans

L’american academy of motion picture arts a été créé à l’initiative du fondateur de la compagnie de film de la Metro-Goldwyn-Mayer Louis Mayer en 1927. La première cérémonie de remise des prix de l’Académie a eu lieu en mai 1929 à Los Angeles dans le hall de l’hôtel Hollywood Roosevelt et n’a duré que 15 minutes. Avec le temps, la prime est devenu connu comme le « Oscar », est devenue l’une des plus prestigieuses récompenses dans le monde du cinéma. Au cours de cette année, selon le magazine Forbes, la cérémonie de remise des « Oscars » coûtera $44 millions de dollars, et chacune des statuettes fabriquées en bronze recouvert d’or 24 carats, coûtera aux organisateurs à 900$.

Comme annoncé par le diffuseur de l’ABC, la diffusion de la cérémonie va aller de plus de 225 pays. La plus longue durée de diffusion de la cérémonie a été, en 2002, 4 heures et 23 minutes et la plus courte est de 1 heure 40 minutes en 1959.