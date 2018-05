TASS, le 23 mai. L’ancien attaquant de l’équipe d’Italie de football Vincenzo Яквинта peut-six ans en prison pour des liens avec la mafia. Informe « Газета.Ru » avec un lien sur le Football Italia.

Sur l’affaire Яквинты aurait également soupçonnés d’être encore 140 personnes, dont l’un est le père de l’avant, pour lequel les procureurs demandent 19 ans de privation de liberté. Parmi les accusations qui sont portées contre les suspects, il y a la nomination de faux rapports, la fraude, l’usure et l’extorsion.

Une grande partie de sa carrière Яквинта passé à l’Udinese et la Juventus, qui a remporté le titre de champion d’Italie de la saison 2012/13, et dans la saison 2007/08 est devenu le meilleur buteur de la Coupe d’Italie. Tout au cours de sa carrière, il a joué 374 match et inscrit 106 buts.

Dans la composition de l’équipe d’Italie le footballeur est devenu champion du monde en 2006. Sur le tournoi, qui s’est déroulé en Allemagne, il a passé cinq matches, marquant un but contre l’équipe nationale du Ghana (2:0).