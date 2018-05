Мичел Salgado

© Egor Алеев/TASS

KAZAN, le 5 mai. /TASS/. Le parc de la coupe du monde de football s’est ouvert samedi à Kazan. À la cérémonie d’ouverture a été suivie par l’ancien défenseur de l’équipe d’Espagne et le Real madrid, » Мичел Salgado, le légendaire meneur de l’équipe de la Colombie Gustavo Llanos, plus connu sous le nom d’El Pieu, ainsi que les ambassadeurs du tournoi de Kazan, la chanteuse de Elmira Калимуллина et le gardien de but du FC Rubin » Sergey Lactaires, rapporte le TASS.

« Le championnat du monde n’est pas seulement une compétition, mais l’ambiance générale de la fête, l’ambiance du sport, j’espère que vous vous sentez dit Salgado. – Dans ma vie, j’ai vécu trois de la coupe du monde en 1982 en Espagne, quand il était encore un enfant, puis, en 2006, quand a participé à un tournoi dans la composition de l’équipe d’Espagne et maintenant en tant qu’ambassadeur de la fédération Internationale de football. C’est la fête, multicouleur, la diversité des gens qui viennent à la priorit mondiale. Ce n’est pas seulement un sport mais aussi une très importante composante des relations culturelles entre les deux pays ».

Salgado a noté que наслышан sur « Kazan-Scène » et veut venir encourager l’équipe d’Espagne, qui le 20 juin jouera avec l’équipe de l’Iran dans le match de la phase de groupes du tournoi. « Hier, je suis arrivé à Kazan, n’a pas encore eu le temps de tout voir, eu le temps uniquement pour le dîner, sur le front de mer à proximité du Kremlin. J’ai vraiment aimé, à l’extérieur, le Kremlin est très belle. Aujourd’hui, nous irons sur « Kazan – la scène », je veux vraiment voir sur le stade, je lui dit très nombreux et d’une manière positive », a déclaré Salgado.

Après l’ouverture du parc Salgado et Lactaires ont joué dans текбол – un jeu qui est un mélange de football et de tennis de table. Les invités ont également connu leur force dans l’attraction робокипер et essayer de marquer un but au gardien de but d’un robot. Après Salgado s’est entretenu avec les jeunes joueurs et a remis des prix de marque de l’événement symbolique de celui qui a pu pénétrer dans le but.

Le parc de football à Kazan, les 5 et 6 mai. Ensuite, le Parc de football sera ouvert à Nijni-Novgorod, où travaillera le 12 et 13 mai.

Le championnat du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes. Kazan accueillera six matchs du championnat du monde. Dans la phase de groupes ici se dérouleront les matches France – Australie (16 juin), Iran – Espagne (20 juin), la Pologne, la Colombie (24 juin) et la Corée du Sud – Allemagne (27 juin). En outre, la « Kazan – Scène » le 30 juin aura lieu un match de 1/8 de finale, le 6 juillet aura lieu les quarts de finale du tournoi.