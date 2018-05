L’ancien entraîneur de Manchester United alex Ferguson a subi une opération après une hémorragie cérébrale

Alex Ferguson

TASS, le 5 mai. L’ancien entraîneur du club de football de Manchester United, Alex Ferguson, le samedi a été hospitalisé d’urgence, à 76 ans, spécialiste de subir une opération après une hémorragie cérébrale. Il est rapporté par l’agence AP référant à la déclaration du club.

« Sir Alex Ferguson aujourd’hui a subi avec succès une opération après une hémorragie cérébrale. L’opération s’est très bien passé, mais il a besoin d’une période de soins intensifs pour l’amélioration de l’état », – a déclaré dans un communiqué du club.

Également selon le british de la chaîne de télévision Sky news, fils d’un écossais spécialiste de Darren Ferguson, qui est le mentor du club de Doncaster Rovers », a raté samedi le match de son équipe en raison de « circonstances familiales ».

Sir Alex Ferguson est l’un des plus réussis et les plus primés d’entraîneurs de l’histoire du football. L’ecossais a dirigé la « Manchester United » dans la période de 1986 à 2013. Sous sa direction, le club a remporté 38 de différents trophées. En 1999, il a été anobli par la reine Elizabeth II du royaume-Uni, en 2002, Ferguson a été activé dans la Salle de la gloire du football anglais.

Sous la direction de Ferguson de Manchester United, et 13 fois remporté le championnat, cinq fois la Coupe d’Angleterre, quatre fois la Coupe de la ligue anglaise de football, dix fois la Supercoupe d’Angleterre. En outre, de Manchester United, et à plusieurs reprises le vainqueur du tournois internationaux: deux fois la Ligue des champions, une fois – de la Coupe des vainqueurs de coupe et la super coupe de l’UEFA, une coupe Intercontinentale et une coupe du monde des clubs.