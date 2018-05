L’ancien gardien de but de l’équipe de Russie de football Filimonov prendrait sa retraite le 27 mai

Alexander Filimonov

© Artem Коротаев/TASS

TASS, le 6 mai. Le gardien de but de moscou, le club « Dolgoproudny » et l’ancien gardien de l’équipe nationale de football de Russie Alexandre Filimonov termine la carrière sportive à la fin de la saison. Ce sujet communique le service de presse du club.

Le 27 mai de la dernière journée de championnat Professionnel de la ligue de football (PFL) a lieu le match entre « Долгопрудным » et « Luc-Énergie » (la grande-Luc). Ce sera la dernière réunion dans la carrière de 44 ans Filimonov. « Dolgoproudny » prévoit d’organiser un programme d’activités, qui commence avec l’ouverture du stade à 14:00 gmt. À la fin du match est prévu une séance de dédicaces avec la participation du gardien de but.

Pour sa carrière sportive Filimonov a joué pour moscou, « Spartacus », dans le cadre de laquelle six fois de suite champion de Russie (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) et a remporté la Coupe de Russie (1998), de kiev « Dynamo », « Уралан » de Elista, « Moscou », de chypre « Nea Саламину », ouzbek « Locomotive », tula « Arsenal ». En 2015, il est devenu jouant l’entraîneur du club « Dolgoproudny ». Seulement Filimonov au cours de sa carrière passé 386 matches, en sautant 408 buts.

Dans la composition de l’équipe de Russie Filimonov a débuté le 25 mars 1998, le match amical match contre l’équipe de France (1:0). Tout pour l’équipe nationale, il a passé 16 jeux, qui a raté le 12 buts.

Aussi Filimonov en 2011-2012 a joué dans le bar de la plage de football, où à moscou « Locomotive » double-champion du pays et vainqueur de la Coupe de Russie, et dans la composition de l’équipe nationale en 2011, est devenu champion du monde, vainqueur de l’Euroligue et vainqueur de la coupe Intercontinentale.