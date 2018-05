L’ancien gardien de but de l’équipe de Russie Filimonov a fini sa carrière de footballeur

Alexander Filimonov

DOLGOPROUDNY /région de Moscou/, le 27 mai. /Corr. TASS Alexandre Бокулев/. « Dolgoproudny » dans le match à domicile de la finale de la zone « Ouest » de la ligue de football Professionnel (PFL) a remporté une grande victoire avec un score de 4:1 sur le club « Luc-Énergie » (la grande-Luc). Un événement majeur pour tous les spectateurs d’un match devenu adieu à un grand sport le gardien de but des propriétaires 44 ans Alexandre Filimonova, connu pour des performances pour moscou « Spartacus » et l’équipe nationale de la Russie.

6 mai le service de presse de « Dolgoprudny » annoncé n’est pas seulement un match de finale Filimonova, mais un ambitieux programme, organisé dans le cadre de cet événement dans le cadre de la promotion de la PFL « Pays, vivre le football! ». Déjà à 14:00 gmt, deux heures avant le coup d’envoi le coup de sifflet, le stade « Salute », ouvert à tous, entrée libre. Sur le territoire de domicile de l’ « Dolgoprudny » en quelques minutes, des dizaines de personnes très différents âges, en créant l’ambiance de la fête. En particulier réjouissait les yeux d’un grand nombre de familles avec enfants, ce qui rendait l’atmosphère à la veille d’un match encore plus confortable.

« Dolgoproudny » dans le dernier tour par contumace en concurrence avec костромским « Spartacus » pour une place dans les cinq premiers de la zone « Ouest », avant de médailles du tournoi, l’équipe de la Banlieue de moscou n’était plus accessible – la médaille de bronze en championnat, a remporté le « Locomotive-Kasanka » de Moscou, l’argent revient à ивановскому « Текстильщику », et de l’or et la feuille de route dans la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE) a reçu un capital de club « Tchertanovo ». Il était clair que la victoire sur les « Arcs-Énergie » nécessaire aux footballeurs « Dolgoprudny » tout d’abord pour de dignes fils Filimonova, qui a d’abord rejoint l’équipe en 2011, quand elle portait le nom de « Longues Étangs » et a joué dans le championnat amateur. Conscients de cela et les fans attendaient vive le jeu, et leur humeur avant le match подогревала духовая une reprise de groupe, elle a interprété quelques arrangements de musique hits.

Dans les tribunes il y avait beaucoup de fans de « Spartacus ». « Venir ici en particulier sur un dernier match, nous sommes tous malades pour « Spartacus » et ne s’attendaient pas ici qui sera vraiment la fête, dit TASS adepte Denis Menuisiers, qui est venu pour le match de la région de Smolensk avec sa femme et ses enfants. – L’atmosphère est généralement élégante, tout de même Filimonov la légende, le nom russe de football et de « Spartacus », il est toujours à la hauteur et est l’autorité pour tous, tout le monde l’aime et le respecte. Je pense qu’il vous aidera, et il sera à l’avenir chic entraîneur ».

Filimonov raté, mais a disparu avec la victoire

Quelques minutes avant le début du match de l’équipe, traditionnellement, sont sortis de подтрибунного locaux, lorsque les joueurs « Dolgoprudny-dessus d’une aire de forme portaient des t-shirts avec le nom de famille Filimonova et sa photo. Encore avant le coup de sifflet de gardien de but sous les ovations des spectateurs a reçu une lettre de remerciement de l’administration Dolgoprudny. Salu Filimonova sur le terrain et a porté symbolique de frapper une balle depuis longtemps familier avec le joueur de football pour des performances pour « Spartacus » et l’équipe nationale de la Russie Dmitri Аленичев, maintenant chef de krasnoïarsk « Paris ». Outre Аленичева, sur les tribunes lors d’un match d’adieu Filimonova étaient présents les anciens footballeurs Youri Kovtun, Constantin Головской, Maxime Бузникин, Dmitri Хлестов et André Smetanin, beach footballeur Youri Gorchinskiy et entraîneur-chef de l’équipe de Russie de football de plage Michael Likhatchev, ainsi que l’entraîneur Oleg Романцев, dont lui-même Filimonov avec le père appelle l’homme, ont apporté une contribution importante dans son terrain de football de développement.

Les footballeurs du club « Luc-Énergie » sont entrés sur le terrain en rouge et blanc de la forme est la couleur traditionnelle de « Spartacus », qui à bien des égards et est associée Filimonov. Ce point n’est en aucune façon n’a pas influé sur le cours du jeu, car « Dolgoproudny » dès le début, a pris l’initiative, et le Filimonov oreille a organisé un jeu d’équipe et chassait les partenaires de l’avant. La confiance, représentée par le gardien de but, une couple de fois, si même l’a affecté à un ballon de football, qui a longtemps refusé de залетать dans les filets « Dolgoprudny ». Mais les joueurs de moscou, le club de bouleverser l’adversaire juste quatre fois, mais il n’est pas permis « Долгопрудному » être dans les cinq premiers à l’issue de la saison – « Spartacus » de Kostroma également remporté la victoire, qui a laissé près de moscou, le club de la sixième place dans le classement.

Pratiquement chaque action Filimonova rencontré des applaudissements et одобрительным d’un grondement, une seule fois au stade de règne le silence absolu – après la balle, les opprimés à la porte « Dolgoprudny ». Après le coup de sifflet final tous les joueurs « Dolgoprudny » se clbrer Filimonova, orn de terrain de nombreux confettis après les explosions de pétards. D’abord, la protection a tenté de dissuader les fans, aussi cherchant à être le plus près au gardien, mais quand Filimonov avec l’équipe s’est avéré être à proximité de des tribunes, le public a tout de même été renversé sur le terrain. Entouré par les heureux spectateurs de la rencontre Filimonova avec des amis, les invités d’honneur de la fête, puis le gardien de but « Dolgoprudny » avec les supporters est allé dans une zone de stade pour la tenue de séances d’autographes: « Ne vous inquiétez pas, les autographes d’aujourd’hui auront tous! », – rassuré Filimonov anxieuses enfants.

La carrière et les réalisations Filimonova

Son chemin dans le grand football gardien de but a commencé au temps de l’URSS, en 1991, Filimonov a même marqué le seul dans la carrière de but, en jouant dans le cadre de « l’Amitié » de Yoshkar-Ola. Le gardien de but est très vite remarqué le plus de statut du club, et en 1992, Filimonov était composé de voronej « le Flambeau » et participé au premier championnat de la Russie, mais воронежцы à l’issue de la saison se sont envolés dans la première ligue. La saison 1994/95 Filimonov passé dans камышинском « le Textile », fait ses débuts en coupe d’europe, c’est la Филимоновым à la porte d’un club de la région de Volgograd, la seule fois dans l’histoire a joué dans la Coupe de l’UEFA (prédécesseur de l’europa League) et il est arrivé à la deuxième série.

Après la fin du contrat avec « Текстильщиком » en 1996 pour Filimonova est venu le moment décisif dans la carrière et une semaine avant le début du championnat de Russie, le gardien de but s’est avéré être à moscou « Спартаке ». Comme l’a remarqué déjà après le match d’adieu Романцев, Filimonov a remporté la concurrence de pas moins signé le gardien de but du football russe – Ruslan Нигматуллина, est devenu « le premier numéro des » rouge et blanc et a remporté avec « Spartacus » six titres de champion d’affilée et la Coupe de Russie, représente une спартаковскую la puissance des années 1990 et le début des années 2000.

Le jeu à succès pour « Spartacus » a ouvert pour Filimonova la porte dans la slection de la Russie, dans laquelle le gardien de but a fait ses débuts à l’âge de 24 ans dans un match amical contre l’équipe de France, окончившемся la victoire des russes avec un score de 1:0. Encore un match contre les français, cette fois dans le cadre d’un tournoi de qualification au championnat d’Europe de 2000, s’est terminée par la victoire de l’équipe de Russie avec un score de 3:2, et Filimonov plusieurs fois sauvé la commande, en apportant une contribution significative à la réussite des russes. C’est cette qualification pour le cycle a apporté Филимонову et d’un défi majeur dans la carrière de laquelle il est dit déjà beaucoup – à manqué de Andrei Shevchenko un but dans les dernières minutes d’un match avec l’équipe nationale de l’Ukraine (1:1) est vraiment devenu fatal pour l’équipe russe, mais ce n’est qu’un épisode d’une grande carrière de footballeur. Tout sur le compte de Filimonova 16 matchs et 12 buts encaissés dans la composition de l’équipe de Russie.

Le plus grand tournoi de football en carrière Filimonova a été le championnat du monde 2002 au Japon et en Corée du Sud, où, cependant, il n’a pas joué une seule minute, et la slection de la Russie a conclu au stade de la phase de groupes. Dans les années Filimonov a commis n’est pas le meilleur de la transition à kiev « Dynamo », après lequel est revenu en Russie, s’exprimant d’abord dans la composition du « Ouragan », puis pour le club « Torpedo-Métallurgiste », plus tard renommé FC « Moscou ». Après le déménagement de la capitale russe à Chypre pour les apparitions de Nea Саламину », semblait-il, carrière Filimonova se déplace à la fin, cependant, le gardien expérimenté fallait d’abord краснодарской « Kouban », puis « Locomotive » de Tachkent. Après avoir quitté le club ouzbek et apparitions « de Longues Étangs » Filimonov de façon inattendue a rejoint l’équipe de football de plage de moscou de « la Locomotive », de devenir par la suite, deux fois champion et vainqueur de la Coupe de Russie, et en remportant en 2011 dans la composition de l’équipe russe Euroligue, la coupe Intercontinentale et une coupe du monde.

Après des victoires sur les russes et étrangers les plages de Filimonov est de retour au football sur l’herbe et est devenu un des joueurs l’entraîneur et le capitaine renaît тульского d’Arsenal, qui a dirigé le Аленичев. Les progrès rapides de l’Arsenal » a conduit à l’acquisition de l’équipe, le statut professionnel, la victoire dans la PFL, l’argent RÉPÉTITIONUNE et последовавшему la sortie de la premier league. Ayant eu le temps de re-jouer la major league de Russie, Filimonov de toula, quitte le club et est retourné à un professionnel déjà près de moscou, le club « Dolgoproudny » sur le poste de joueur-entraîneur. En deux saisons Filimonov a joué 26 matches dans PFL, et se terminer le championnat est entré sur le terrain, deux, y compris dans le match d’adieu.

À l’issue de la carrière de Filimonov est devenu l’emblème de la figure, non seulement pour la république de Mari El, où il est en 2013, a été élu joueur du siècle, mais pour l’ensemble du football russe. Filimonov est entré dans la liste nom de lev Yachine, qui tombent dans les gardiens de but, отыгравшие plus d’une centaine de « secs » matches pour le club russe; sur le compte de Filimonova 113 matches « à zéro » des 296 dans les championnats de la Russie. Comme le souligne lui-même Filimonov, il ne va nulle part à quitter le football et continuera à travailler sur le тренерском carrire. Lors de cette Filimonov avoue candidement qu’il rêve de revenir dans « Spartacus » en tant qu’entraîneur et de gagner avec une équipe de nouveaux trophées.