L’ancien milieu de terrain de l’équipe de Russie de football Zyryanov a fini sa carrière

Konstantin Zyryanov

TASS, le 27 décembre. L’ancien milieu de terrain de l’équipe de Russie Konstantin Zyryanov a terminé arrête sa carrière de joueur et d’être nommé entraîneur de saint-pétersbourg du club de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) Zenit-2″, qui est de la ferme du club de l’équipe de la division supérieure du championnat de Russie « Zénith ». Ce sujet communique le service de presse de « Zenith ».

Quelle est la durée du contrat avec 40 ans d’un spécialiste, ce n’est pas signalé. « Zénith » souhaite Konstantin Георгиевичу chance dans un nouveau rôle et les fonctions », – dit dans le message.

Le morcellement a commencé une carrière de perm « Амкаре », pour qui il a joué avec de 1994 à 2000. Pour le « Zénith » le milieu de terrain a joué de 2007 à 2014, après avoir passé par le club de près de 300 rencontres, avec le « Zénith » Zyryanov trois fois champion de la Russie, une fois gagné la Coupe et deux fois la Supercoupe des pays. En outre, il a aidé à saint-pétersbourg le club à remporter la Coupe de l’UEFA en 2008 et, plus tard, la Supercoupe de l’UEFA. Dans la composition de l’équipe de Russie le Morcellement est devenu la médaille de bronze du championnat d’Europe 2008.

En 2014, il est devenu jouant l’entraîneur du zenit-2″.