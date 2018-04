MOSCOU, le 14 avril. /TASS/. La partie ancienne du polygone des déchets ménagers « Ядрово » dans Волоколамском le quartier de la région de Moscou samedi arrête de prendre la poubelle. Sur elle depuis le 14 avril, commencent à ériger un système de recyclage des gaz d’enfouissement, à l’odeur dont se plaignent les habitants.

La partie ancienne (carte) « Ядрово a travaillé, à partir de 1979, et occupe actuellement une superficie de 10 ha (pour comparaison, l’autre couverte avec le scandale près de moscou polygone à ordures « Кучино » occupe plus de 50 ha). Selon les documents du Ministère de l’écologie et de l’environnement de la région de Moscou, elle a de 420 milliers de tonnes de déchets par an.

En raison des processus de pourrissement de l’intérieur d’un polygone formé un soi-disant « bioréacteur », qui produit des gaz de décharge. Il est principalement composé de méthane (biogaz) avec les impuretés d’autres substances, y compris дурнопахнущих de sulfure d’hydrogène et de mercaptans à partir. À travers les fissures du polygone le gaz de décharge peut s’infiltrer dans l’environnement.

Poubelle de polygone « Ядрово ». Dossier



Depuis février 2018 habitants Cyrille quartier ont commencé à se plaindre de l’odeur, connu de l’enfouissement. Le 21 mars, 77 élèves de la municipalité ont demandé de l’aide aux médecins en raison de la mauvaise santé que leurs parents est associée à une autre émission de gaz d’enfouissement avec « Ядрово ». Les médecins plus tard réfuté cette version.

Pour toute urgence de résoudre le problème de l’impact négatif de la poubelle d’un polygone sur la vie des habitants, les autorités ont décidé d’ériger sur elle un système de poussée de pompage et de la combustion des gaz d’enfouissement – l’installation de dégazage. Elle recueillera les experts des pays-bas et sera mis en service le 15 juin 2018.

Sur l’ancienne partie de la « Ядрово » un système de collecte et de nettoyage de l’eau de filtrat – dangereux pour l’environnement que le liquide qui se forme lors de la гниении des ordures. Cette carte d’un polygone est recouverte d’un polymère de l’eau et газонепроницаемым matériau, c’est le gaz de décharge n’est plus capable de pénétrer dans l’air et les précipitations ne seront pas mélangés avec les ordures ménagères, et de provoquer l’apparition de filtrat. Après cela, la partie ancienne засыпят fertile le sol et озеленят. La nouvelle carte « Ядрово » est déjà prêt pour la réception des déchets et réalisée conformément à toutes les normes actuelles de polygones, pour éviter une répétition de la situation. Lors de celle-ci affiche une entreprise de traitement de déchets organiques, qui permettra d’abandonner complètement leur enterrement et d’éviter la formation d’un nouveau bioréacteur.