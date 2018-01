L’année 2017, cinquième année la plus chaude en Belgique depuis 1833

Alors qu’au niveau planétaire, 2017 se classera probablement dans le top trois des années les plus chaudes depuis 1860, l’année écoulée se classe en Belgique en cinquième position, ex-aequo avec 1989 et 2015, parmi les années les plus chaudes depuis 1833, indique l’IRM dans son bilan climatologique de 2017.

La température moyenne en 2017 à Uccle fut de 11,3°C (normale: 10,5°C), ce qui correspond à une valeur « anormalement élevée ». « La plupart des températures mensuelles ont été normales. Seuls, juin fut exceptionnellement chaud, mars très anormalement chaud (nouveau record), mai et octobre anormalement chauds », constate l’Institut royal météorologique.

Dans le pays, la température la plus basse a été enregistrée le 23 janvier à Elsenborn (Bütgenbach), avec -17,4°C. La température la plus haute a été mesurée le 22 juin à Houyet (36,2°C). L’année 2017 s’est également distinguée, au grand dam des agriculteurs, par des précipitations inférieures aux valeurs normales (749,1 mm à Uccle, soit 15% sous la valeur normale), surtout au printemps.

« Depuis novembre 2016, il a fallu attendre à Uccle le mois de septembre de cette année pour enfin retrouver un total mensuel de précipitations supérieur à la normale. Avril fut très anormalement sec et octobre anormalement sec, alors que novembre fut anormalement humide et décembre très anormalement humide », relève encore l’IRM.

Malgré un mois de décembre exceptionnellement sombre, la durée d’insolation annuelle fut normale à Uccle. Le soleil y a brillé pendant 1.559 heures et 2 minutes. Enfin, la vitesse moyenne annuelle du vent à Uccle fut de 3,4 m/s, ce qui est une valeur « très anormalement faible » (normale: 3,7 m/s).