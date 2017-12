Écologique de la promotion de la collecte de la mer de débris de phare sur le cap de Basargin Vladivostok

MOSCOU, 27 décembre. /TASS/. 2017 en Russie a eu lieu sous le signe de l’écologie: dans le pays ont eu lieu des manifestations de l’Année de l’écologie et de l’Année des aires protégées. Selon l’Eurodéputé, à 2017 dans le pays a accueilli plus de 33 mille activités, réunissant près de 22 millions de participants. TASS a recueilli les opinions des fonctionnaires sur les résultats de la fin de l’année de l’Année de l’écologie en Russie.

Chapitre Député Sergueï Donskoï, dans une interview TASS a noté que, dans le travail pour relever les défis environnementaux en 2017 ont été impliqués tout: l’office a organisé des activités de partenariat avec d’autres ministères, le Parlement, le Conseil de la Fédération, le bureau du procureur. L’opinion semblable dans la conversation exprimé et chef adjoint de la Mep Mourad Kerimov qui attirait l’attention, que l’Année de l’écologie a rapproché les positions des entreprises, les autorités et les russes dans le domaine de la conservation de la nature.

Parlant au sujet des résultats de l’Année de l’écologie, président du comité de la Douma d’etat de l’écologie et de la protection de l’environnement Vladimir Бурматов a souligné que le principal résultat a été que « le focus de l’attention, de l’intérêt public, de l’expertise débat s’est déplacé vers les problèmes de l’environnement. » « Cela a permis de soulever de nombreuses douloureux thème qui n’est pas seulement pendant des années, mais en décennies « taient sous le tapis », euphémisme замалчивались ou ne sont pas reconnus », a déclaré Бурманов.

Les émissions de polluants ont diminué de 284 milliers de tonnes

Sergueï Donskoï, a appelé la partie la plus importante du programme de l’Année de l’écologie: « promotion de la transition, les entreprises sur les nouvelles technologies permettant de réduire l’impact sur l’environnement ».

Selon Rosprirodnadzor, au début de décembre a été signé 53 de l’accord. Le montant de financement a dépassé 123 milliards de roubles. Seulement Росприроднадзором en 2017 vérifié l’application de 63 accords avec 47 entreprises.

En 2017, il a été complètement fermé 11 accords avec des sociétés telles que « Severstal », « Alrosa », « Novatek », « Sourgoutneftegaz », et bien d’autres. En 2017, prévu pour environ 70% (179 de 242) les activités prévues dans le cadre des accords à l’horizon 2025. Leur exécution a été alloué 90 milliards de roubles.

Poubelle à la réforme

Dans l’Année de l’écologie a lancé un projet prioritaire « Propre pays », qui fait partie du programme national de Protection de l’environnement ».

Dans les derniers jours de décembre de la Douma d’etat a également adopté des amendements à la loi Sur les déchets de production et de consommation ». Selon le vice-président de la Douma d’etat Olga Тимофеевой, un amendement donnera le feu vert distinct pour une accumulation de déchets en Russie. Les points de collecte des ampoules, des piles, des déchets de papier et de verre sera possible de créer directement dans les centres commerciaux sans l’obtention d’une licence spéciale.

Le changement du système de gestion des déchets en Russie, on ne peut plus tergiverser, a souligné le chef du Ministère. « Peut-être, par l’ampleur des conséquences économiques de la modernisation de l’entreprise est le plus important. Eh bien tout simplement sur les chiffres. Mais sur les questions, je ne dirais pas que, par exemple, la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion des déchets est une tâche tout aussi importante que l’introduction de BAT », a déclaré Don.

Cependant, dans la Mep a noté que pour un An de l’écologie pleinement face à l’accumulation des problèmes d’échouer. De l’avis de l’office, la création d’un système de gestion des déchets est un processus à long terme, nécessitant d’importantes ressources matérielles et financières. Selon Rosprirodnadzor, la réforme de l’industrie de la gestion des déchets doit être complété jusqu’en 2019.

Près de moscou polygone « Кучино » — les impacts environnementaux de l’année

L’un des plus grands общероссийских экоскандалов devenu l’histoire de fétide de la poubelle montagne d’une superficie de 53 hectares et d’une hauteur de plus de 50 mètres — le site d’enfouissement des déchets solides « Кучино » aux environs de moscou Balashikha. En juin, dans le cadre de la « ligne Directe » avec le président de la fédération de RUSSIE les habitants se sont plaints de Vladimir Poutine, que la décharge a fait insupportables les conditions de leur vie, et ont demandé de l’aide. Poutine a exigé fermer « Кучино ». La réaction n’a pas été longue à venir. Le 23 juin, le polygone a cessé de prendre les flux de déchets de l’agglomération de Moscou, et la question de la prompte remise en état d’un polygone est devenu une priorité aux autorités. En juillet sur la problématique de l’objet a commencé предрекультивационные de travail: le comblement de la décharge avec de la terre et le pompage dangereux pour l’environnement liquide — le filtrat, qui est formé dans le processus de la décomposition de la litière. Le projet de réhabilitation de la décharge de Balashikha a déjà passé les tests environnementaux, l’expertise de construction du projet devrait se terminer dans la deuxième moitié de janvier de l’année prochaine.

En outre, afin d’éviter la propagation des gaz d’enfouissement, les autorités de Moscou ont décidé de passer sur le terrain d’entraînement le système d’alarme de dégazage d’une valeur de 205 millions de roubles. Immédiats des travaux de réhabilitation sont prévus sur mars en 2018.

Sur place pluriannuelle des décharges de la région envisagent de construire le parc extrême. Pour leur évaluation, il faudra environ deux ans.

La deuxième étape dans la résolution de la poubelle de l’effondrement de Moscou de l’agglomération était de discuter de la construction d’usines d’incinération des déchets sur le territoire de la région de Moscou. Ainsi, la société АГК-1 (soumise à la corporation d’etat « Ростех » par « RT-Invest ») a décidé de construire quatre de l’usine d’incinération des déchets sur le territoire de la Résurrection, Naro-Фоминского, Солнечногорского et Noginskogo quartiers. Il est prévu que la première usine doit gagner en 2021. Selon le ministère de l’écologie et de l’environnement de la région de Moscou, la construction de quatre usines d’incinération des déchets, recyclage des complexes et les gares de triage et à l’introduction de la collecte sélective de déchets dans la région de permettront de réduire la part des déchets, enfouissement en matière de produit chaque année, à partir de 95% à 50% d’ici 2024.

« Les incinérateurs de déchets sont le plus moderne et sécuritaire de la technologie pour peuplées métropoles », a déclaré le gouverneur de Moineaux.

Selon le ministre de l’écologie et de l’environnement de la région de Moscou Alexandre de Cogan, déversés dans les décharges ont été le résultat de l’absence de la Russie correctement les résultats du secteur des déchets. « Les travaux préparatoires à la transition d’un système moderne de traitement et de recyclage des déchets, par conséquent, est devenu l’un des plus importants événements de l’Année de l’écologie en Russie », a ajouté Kogan.

Le problème de l’écologie était dans l’air

Comme l’ont indiqué les autorités de la Banlieue de moscou, le problème le plus urgent auquel ils ont été confrontés en 2017, il est devenu le co-financement des programmes de recyclage des déchets. Le ministre de l’environnement du domaine Alexandre Kogan a noté la nécessité d’une coordination dans un contexte où légal de décharges progressivement fermées. Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiev a souligné que la solution à la question du recyclage des déchets dans la région de la capitale exige la consolidation des positions de la mairie de Moscou et le gouvernement de la Banlieue de moscou, ainsi que l’agglomération de Moscou — le territoire unique. Selon le président de la douma de rgion de moscou Igor Брынцалова, le problème de l’occupation de décharges ne s’applique pas seulement à la Banlieue de moscou, mais aussi à Moscou. « Dans nos banlieues les sites d’enfouissement de 11,7 millions de tonnes de moscou de débris plus ou moins 8 millions de tonnes. Ce n’est même pas la moitié, c’est une grande partie! »— dit-il.

En ce que l’écologie est un problème commun de deux sujets, deux fois en décembre vérifié les habitants de Moscou. Le 8 et le 14 décembre, la capitale a couvert fétide de l’air, dont les habitants ont associé avec « la choucroute » et « oeufs pourris ». Comme rapporté précédemment par TASS, à la suite de la recherche menée a révélé que la source de l’étranger odeur est un polygone « Кучино » en colire de Balashikha, où des travaux de dégazage.

Après cela, le maire de Moscou Sergueï Sobianine a déclaré acheminées via la revalorisation « Кучино ».

Selon le projet de budget de la fédération de RUSSIE sur 2018-2020 années, le gouvernement a augmenté le budget pour réduire les atteintes à l’environnement de polygones et de la part de sépulture solides des déchets communaux à 5,1 milliards de roubles sur trois ans. Une grande partie de ces fonds est prévue la mise en valeur de décharges dans la région de Moscou.

Il est à noter que « Кучино » n’était pas le seul terrain d’entraînement, a une résonance dans la société. Sur le nouveau territoire de Moscou, dans le comté de Trinity, se trouve fermé la poubelle de polygone « Малинки », qui, selon les informations de RBC, en octobre en 2017, les autorités de la capitale prévu à nouveau d’entrer en service dès de développement, d’un banc d’essai sur le traitement des déchets solides, en élargissant la taille de la « Малинок » à 64,13 hectares, il Est causé par la systématique de la réduction du nombre de polygones dans la région de Moscou et, en conséquence, de l’incapacité de recyclage total de la région métropolitaine de déchets sur le territoire d’un autre sujet. Cette décision a provoqué de vives tensions dans la société. De l’avis des habitants de ТиНАО, l’extension de la zone privée du polygone peut signifier seulement de la reprise des travaux de la poubelle de la décharge. Toutefois, le maire de Moscou, à la fin de décembre, a déclaré que « Малинки » sera totalement préservée. Cette décision a été prise le 19 décembre dans le cadre de la réunion de la présidence du gouvernement de la capitale.

Protection des ressources en eau

En août 2017 a approuvé le projet « Conservation et à la prévention de la pollution de la Volga ». Il est prévu que d’ici à 2025 pouvons réduire la réinitialisation de l’eau contaminée au moins 80%.

« Pour ce a prévu, en particulier, de procéder à la modernisation et la construction de la station d’épuration ne sont pas moins de 200 entreprises dans 17 régions », — a expliqué le Ministère. Dans le cadre du projet doivent être organisées dans un laboratoire de contrôle de la composition et du volume des eaux usées sur les objets de première et de deuxième catégorie le plus d’impact sur l’environnement.

En août, Poutine a tenu une réunion sur les questions de préservation du lac Baïkal et de développement du territoire Baïkal naturelle, où il a été décidé de prolonger appropriée programme fédéral cible.

Le travail pour corriger les dommages environnementaux de l’activité de Bakal de la pâte et le papier de la moissonneuse-batteuse (PPM) ont été transférés à la société « Росгеология ». À l’automne 2017, la société a mené une formation au début des travaux sur l’élimination des déchets de la CBK.

À l’Année des aires protégées a été chronométré projet prioritaire « de la Faune de la Russie: enregistrer et de voir », axée sur le développement du tourisme écologique et de la conservation de la diversité biologique en Russie. Ce projet comprenait également des activités de protection de Телецкого du lac.

Protection des forêts

Pour Рослесхоза les principaux thèmes abordés dans l’Année de l’écologie de la lutte contre la pandémie sibiricus, la réduction de la superficie et du nombre d’incendies de forêt, ainsi que la restauration des forêts.

Les experts soulignent que, bien que la pandémie sibiricus, qui est d’une ampleur comparable à l’actuel, se produisent une fois dans les 30 à 40 ans, en 2017 ravageurs « mûri » an d’avance sur le délai prévu. Les chenilles sont très rapidement détruire les forêts de conifères, y compris de cèdre, de la forêt dans la région de Krasnoïarsk, de Tomsk, de la Région d’Irkoutsk et de domaines sur une superficie de plus de 1,4 million d’hectares

Sur les activités de leur destruction par le budget fédéral, les budgets des sujets de la fédération de RUSSIE, le restant de la réserve de subventions et de fonds du gouvernement d’un montant total de près de 13,5 milliards de roubles. Selon Рослесхоза, le succès de l’utilisation d’un nouveau chimique des médicaments « Клорин, KOE » a permis d’éviter la dégradation de la forêt et d’éviter les dommages à l’environnement de 105,4 milliards de roubles.

En même temps, en 2017 la place de reboisement pour la première fois s’est avéré plus 945 milliers d’hectares, dépassant la place de l’abattage. Ainsi, réussi à mettre en œuvre le concept de « l’hectare par hectare », prévu en décembre 2016 dans le code Forestier et de proposer une indemnisation sortants de terres forestières à l’atterrissage sur l’égalité de la place, auparavant, n’est pas recouvert d’une forêt. « Pour la comparaison: le taux de participation des forêts de l’entreprise dans la lecture des forêts en 2008 n’était que de 45%, aujourdhui, est déjà de l’ordre de 80%. Cette dynamique montre un intérêt socialement responsables, les hommes d’affaires n’est pas momentané de bénéfices, et la possibilité d’une longue présence sur le marché russe de la foresterie marché », — a noté dans le Рослесхозе.

Заповедное l’affaire

Dans l’Année de l’écologie, ont été créés trois particulièrement les aires protégées (AP) d’importance fédérale: le parc national de « Сенгилеевские de la montagne » (rhone-aples), les réserves « Васюганский » (Tomsk et de Novosibirsk) et « l’Est du golfe de finlande » (région de Leningrad). Également dans 13 régions de la Russie ont été créés 24 aires protégées au niveau régional.

On suppose que, dans l’avenir, le gouvernement examinera également les projets sur la création fédéraux sanctuaires « de l’archipel Solovetsky » (oblast d’Arkhangelsk), « de Novosibirsk île » (la République de Sakha (Yakoutie) et le parc national de « Ладожские шхеры » (la République de Carélie).

En 2017 était aussi le développement de projets de parcs nationaux « Кодар » (krai de transbaïkalie), « Зигальга » (région de chelyabinsk), « Lena piliers » de la République de Sakha (Iakoutie), et « Хибины » (région de Mourmansk).

En mai 2017, lors de la Mep a été créé particulière du Centre de support de préservation de l’affaire. La création d’un centre devrait aider plus efficacement la ralisation du projet « Sauvage de la Russie: enregistrer et de voir ».

Protection des animaux

En tant que « inconditionnelle les réalisations de l’Année de l’écologie », le président du comité de la Douma d’etat de l’écologie et de la protection de l’environnement Vladimir Бурматов a appelé l’attention au sujet de la protection des animaux et à l’exclusion des faits живодерства. « C’est important non seulement en fonction des valeurs de l’humain et de la société civilisée, mais, compte tenu du fait que de nombreux criminels qui commettent des actes délictueux à l’égard des citoyens, une fois commencé avec les crimes commis contre les animaux, a déclaré Бурматов. — C’est encore à la lutte contre beaucoup plus lourde des crimes ».

En 2017, les députés ont apporté des modifications à l’article 245 (« la cruauté envers les animaux ») du code PÉNAL de la fédération de RUSSIE, ainsi que de l’article 150 (« la Forme de l’enquête préliminaire ») et 151 (« Подследственность ») du CODE de procédure pénale de la fédération de RUSSIE. Installés des mesures de responsabilité « pour la cruauté envers les animaux dans le but de causer de la douleur ou de la souffrance, ainsi que des hooligans ou des motifs égoïstes, entraînant son décès ou de mutilation. Elle est désormais de trois mois de son arrestation, comme avant, et la privation de liberté jusqu’à trois ans, et la taille maximum des amendes — 80 mille roubles. Introduit également la possibilité d’affecter la cour obligatoires des travaux jusqu’à 360 heures ou de travaux forcés pendant un an.

À la mi-décembre a également adopté un projet de loi interdisant les activités de contact притравочных stations, où les chiens натравливают d’animaux sauvages. Les auteurs de l’initiative ont participé le président de la chambre de commerce, Viatcheslav Volodine, son premier adjoint, Ivan Melnikov (PCF), vice-parleurs Olga Timofeeva (« Russie Unie ») et Olga Епифанова (Russie Juste), chef de la commission de l’environnement et de la protection de l’environnement en russie unie, Vladimir Бурматов et les autres parlementaires. Cependant, à la fin de décembre Совфед rejeté le projet de loi, en créant une commission de conciliation ad hoc.

C’est aussi l’Année de l’écologie, a repris le travail au-dessus de la intégrée de la loi Sur les responsables de la manipulation des animaux », qui, selon l’expression de Бурматова, « couché poids mort » à la Douma, après une première lecture en mars 2011. Cependant, le projet de loi n’a eu le temps de passer à la deuxième lecture en 2017.

Les experts conviennent: l’Année de l’écologie sera que le début pour les « verts » changements en Russie. « L’année de l’écologie a lancé tellement de puissants processus administratifs, de gestion, de sciences sociales, d’expertise, c’est que cela a permis de produire des « mouvements tectoniques » en ce sens, et maintenant la tâche de tous les offices — de les enregistrer une impulsion positive et de se déplacer dans un vecteur », a déclaré Vladimir Бурматов.

Anastasia Sans Nécessiter De Redémarrage, Jana Ломакина, Alexandre Ryjkov