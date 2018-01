L’anniversaire de la République de souligner à moscou, les maisons de la culture, des théâtres et des musées

© Le portail officiel du Maire et du Gouvernement de Moscou

MOSCOU, 19 janvier. /TASS/. Des expositions, des concerts et des projections de films, dédiée à la 80 e anniversaire de la naissance du chanteur, poète et acteur de Vladimir Vysotsky, aura lieu dans plus de deux douzaines de moscou, les théâtres, les centres culturels et les bibliothèques. Ce vendredi a été rapporté sur le portail du maire et du gouvernement de Moscou.

« Le lieu principal de la célébration de la date anniversaire belle de la République de la Taganka. Là-bas, jusqu’au 31 janvier, vous pouvez visiter l’exposition « bien sûr, Je reviendrai… ». Elle présentera des portraits de l’artiste et de travaux écrits sur les motifs de ses chansons et rôles dans des spectacles », – dit dans le message. Ibid aura lieu le concours national « Je l’aime – et, donc, je vis! », sur lequel les jeunes poètes et les auteurs présenteront des œuvres liées à la créativité de l’artiste.

Au théâtre de la Taganka auront lieu les premières projections du spectacle « Fuis Alice, cours » de Maxime Didenko, a constitué la base de l’intrigue scandé Высоцким аудиоспектакля « Alice au Pays des merveilles ». À Moscou, le théâtre dramatique au nom d’A. S. Pouchkine aura lieu la diffusion du spectacle « l’Amer. Fond. Wysocki, réalisé par Boris Diatchenko. Sur le mémorable concert à la Maison de Gogol sur le boulevard Nikitsky comportera des chansons de Vyssotski et passeront littéraires, avec une projection d’archives de films avec sa participation, et à la bibliothèque de l’art cinématographique nom de S. M. Eisenstein se tiendra à regarder le film « bon méchant » (1973), dans lequel Continua a joué le zoologiste Nicolas von Koren.

La liste complète des sites et de la planification des activités est disponible sur le site de la mairie de la capitale.

Vladimir Vyssotski (1938-1980) – soviétique, est un chanteur, poète et acteur. Auteur et interprète de plus de 600 chansons, dont « la Ballade de la lutte », « Chanson d’ami », « la Grande Auberge », « les Chevaux tatillonne ».

Joué dans le Moscou théâtre du drame et de la comédie de la Taganka, joué dans les films « le Lieu de rencontre on ne peut pas changer », « Servir deux compagnons », « bon méchant » et d’autres. En 1986 Vyssotski à titre posthume a reçu le titre d’artiste Émérite de la RSFSR », et en 1987 reçu le prix d’État de l’URSS.