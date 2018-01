L’anniversaire de salut de l’expédition polaire Nobile vont célébrer à saint-Pétersbourg toute l’année

SAINT-PÉTERSBOURG, le 19 janvier. /TASS/. Un programme dédié à la 90-ème anniversaire du rétablissement italienne expédition polaire Umberto Nobile soviétique ледоколом « Красин », se tiendra à Saint-Pétersbourg. Sur cela dit Svetlana Сивкова – directeur du Musée des océans, la succursale de qui est le musée de la « brise-glace « Красин ».

« En девяностолетие avec un jour de salut de l’expédition Umberto Nobile notre ледоколом « Красин » nous ouvrons un certain nombre d’expositions liées à l’occasion de ce jubilé. Les festivités auront lieu pendant toute l’année », a déclaré Сивкова de la première réunion du comité d’organisation pour la préparation de vos interventions, à laquelle ont participé notamment des représentants d’генконсульств de l’Italie, de la Norvège et de l’Allemagne à saint-Pétersbourg.

En plus des expositions le musée prévoit d’organiser une table ronde en collaboration avec l’université de saint-Pétersbourg le service d’incendie de la FEMA sur le sauvetage dans l’Arctique. À l’automne dans les plans des organisateurs de la grande fête sur la place du Palais et du musée de la « brise-glace « Красин ». « Le moment le plus solennel – la rencontre de survivants et les créateurs du film « tente Rouge », – a dit le directeur du musée de la « brise-glace « Красин » Irina Стонт. Inviter à saint-Pétersbourg prévu de Sean Connery, accomplissant dans la peinture rôle norvégien полярника Руаля Amundsen, et qui joue dans la peinture Claudia Cardinale et du compositeur Ennio Morricone, qui a écrit le film, de la musique.

Un autre événement dans le cadre des célébrations doit devenir l’installation du monument Амундсену, perdu lors du sauvetage de l’expédition Nobile. Son buste a été donné dans les années 1970, l’Hotel du gouvernement de la Norvège. Pendant longtemps, il se tenait debout sur le quai de la Fontanka de Фонтанного de la maison, qui est alors occupé de l’Institut de l’Arctique et de l’Antarctique. Après le déménagement de l’institut monument est allé au Musée de la sculpture, et maintenant le guide « Красина » veut récupérer un monument à la connaissance du public et de l’installer à proximité du lieu de stationnement d’un brise-glace.

« Maintenant vient le moment de la négociation du territoire où il sera installé. Nous recherchons des sponsors, nous recherchons des personnes qui pourraient nous soutenir. Nous espérons que cette année, nous installons, nous allons essayer d’octobre », a déclaré TASS Стонт.

Italien полярник Umberto Nobile en 1928, est allé sur le dirigeable « Italie » au pôle Nord. Sur le chemin du retour, l’aéronef a la ruine et les survivants de l’équipage ont été sauvés par les soviétiques ледоколом « Красин ». Dans le cadre de recherches Nobile est mort norvégien полярник Amundsen, plus tôt est devenu la première personne ayant atteint le pôle Sud. Le sauvetage de l’équipage de « l’Italie » est devenu l’un des plus célèbres pages de l’histoire d’exploration de l’Arctique et a servi de base pour le scénario soviéto-britannique-film italien « tente Rouge ».