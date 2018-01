L’anniversaire de Vladimir Vysotsky de Sofia a ouvert le ciné-club « la Russie »

SOFIA, le 25 janvier. /Corr. TASS Igor Ленкин/. Ciné-club « la Russie », a été inauguré jeudi en Russie, culturel-centre d’information (РКИЦ) dans la capitale bulgare à jour du 80e anniversaire de Vladimir Vysotsky. Comme le rapporte le TASS, le cadeau de la première à la disposition du ciné-club est devenu rénové film Stanislas Говорухина « un Lieu de rencontre on ne peut pas changer », où le célèbre artiste a joué le rôle de Gleb Жиглова.

« Pour la première fois à l’étranger offrent une ciné-club de la chaîne de télévision « Russie », ce projet permettra de tirer le plus grand de présenter une nouvelle кинопродукцию canal « de la Russie » – fiction et le documentaire, meilleurs feuilletons. Ces films seront pour la première fois à la disposition des citoyens de la Bulgarie. Doublement heureux que cet événement a lieu le jour de l’anniversaire de Vladimir Vysotsky, et le premier film qui témoigne d’un ciné-club, filmé avec sa participation », a déclaré lors de la cérémonie officielle de la représentante de l’agence Rossotroudnitchestvo en Bulgarie, directeur РКИЦ Paul Zhuravlev.

Son message de félicitation de la première à la disposition du ciné-club est envoyé par le directeur général de la CSC « la Chaîne de télévision « Russie » Anton Златопольский, il a souligné que « la création du ciné-club « la Russie ouvre une nouvelle page dans l’histoire des relations culturelles de la Russie et de la Bulgarie ».

« L’initiative de notre chaîne de télévision et de représentation de l’agence Rossotroudnitchestvo en Bulgarie vous donnera l’occasion de présenter nos bulgares, des spectateurs et des compatriotes russes avec des échantillons de l’art contemporain et du cinéma documentaire, les feuilletons. Suis sûr que le travail du ciné-club élargira le public de fans du cinéma russe, permettra de promouvoir les contacts créateurs », a déclaré Златопольский.

Dans la première année de fonctionnement du ciné-club « la Russie » avait l’intention de montrer à la bulgare au spectateur de plus de 150 échantillons de cinéma russe contemporain.

En l’honneur de l’anniversaire de Vladimir Vyssotski dans РКИЦ a été inaugurée une exposition de photos consacrée à l’artiste. À Sofia et dans les autres villes de la Bulgarie, concerts sonnaient de la chanson russe du poète et du compositeur.