MOSCOU, le 19 mai. /TASS/. Jubilé du XVE festival International des arts du nom de Sakharov « l’art Russe et le monde » commence le samedi à Nijni-novgorod, à la philharmonie. Rostropovitch. Il sera assisté par le chef d’orchestre Yuri Bashmet, pianistes, Denis Matsuev et Mikhail Pletnev, les acteurs Basile Лановой et Evgueni Mironov, ont indiqué les organisateurs.

Ouvrira le festival Russe de l’orchestre national. Ce soir la tête de l’équipe Mikhail Pletnev cédera дирижерское place Stanislaw Кочановскому, et elle sera en solo la qualité de pianiste. Dans le programme – les compositions de Tchaïkovski: la première symphonie « rêves d’Hiver » et le Premier concerto pour piano.

Le légendaire acteur, artiste populaire de l’URSS Basile Лановой 21 mai, scolaires de l’orchestre symphonique de l’exécutant Alexandre Скульского lira « Tempête de neige » de Pouchkine de la musique de Sviridov. Chamber ensemble « les Solistes de Moscou » avec худруком et le chef d’orchestre de Yuri Башметом 30 mai se produira avec l’artiste populaire de Russie Eugène Мироновым dans le cadre d’un concert-spectacle « de Van Gogh. Lettre à un frère ».

« L’art russe et la paix prépare un vaste programme international. Le 28 mai de nijni-novgorod en attente pour le « Jour de l’Italie ». Etudes-tableaux de Rachmaninov, le « Festival de Rome » de Respighi, « Italien capriccio » de Tchaïkovski se fait entendre dans l’exécution du violoniste Sergey Krylova et Académique de l’orchestre symphonique de la télécommande de laquelle se lèvera le maestro italien Fabio Мастранджело.

Le 31 mai, les jeunes solistes des plus grands opéras de l’Amérique présenteront le programme pour le 100e anniversaire de Leonard Bernstein. Les « jours de France » le 1er et le 7 juin familiariser le public avec le jazz et le classique de la tradition de ce pays, la « Journée des pays-bas », 6 juin prépare une « Nuit de Surprises » avec un programme de surprise.

Fermer le festival le 8 juin sera le pianiste Denis Matsuev. Ensemble Académique de l’orchestre symphonique, Andreï Ivanov (contrebasse) et Alexandre Зингером (batterie), il interprétera des compositions de Beethoven, Gershwin et Rachmaninov.