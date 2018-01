L’Arabie saoudite accepte de confier la gestion de la Grande Mosquée à la Belgique

Ce mardi, le ministre des Affaires étrangères saoudien était en visite à Bruxelles. Il a rencontré son homologue, Didier Reynders, au Palais d’Egmont. Les deux hommes se sont entretenus une petite heure. Face à la presse, ils ont déclaré s’être mis d’accord sur la gestion future de la Grande Mosquée de Bruxelles.

Savoir qui gèrera la Grande Mosquée

Didier Reynders a expliqué qu’il existe un accord « pour dire que la Belgique peut reprendre en main la gestion de cette Grande Mosquée et la confier probablement à une autorité locale, une autorité du culte musulman. Probablement l’Exécutif des musulmans de Belgique. Maintenant, c’est au Ministère de l’Intérieur et à celui de la Justice de travailler sur ce sujet ».

Nous rejetons l’extrémisme et l’intolérance en Arabie saoudite

Une déclaration confirmée par le ministre Adal Al-Jubeir : « Nous avons parlé de la politique de l’Arabie saoudite concernant les institutions islamiques et les centres islamiques. Notre politique est de faire cela avec l’accord total du gouvernement local. Nous allons travailler avec le gouvernement belge pour faire en sorte que tout se fasse dans une transparence totale et d’une façon qui promeut la tolérance et l’inclusion plutôt que l’intolérance. Nous rejetons l’extrémisme et l’intolérance en Arabie saoudite, et nous allons mener la même politique au niveau international ».

Qui va financer les mosquées?

Reste la question du financement futur de la Grande Mosquée. Didier Reynders se veut rassurant. « Sur le financement, la transparence doit être totale. Il faut un accord préalable de la Belgique avant qu’un financement puisse intervenir. S’il n’y a pas d’accord préalable et qu’on constate un financement, celui-ci devra s’arrêter ». Et cela concerne, par exemple, aussi bien une mosquée qu’une école islamique.

