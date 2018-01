Tony Chapron

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

TASS, le 15 janvier. L’arbitre du match du 20-ème manche de la coupe de France entre Nantes et PSG Tony Chapron a frappé le joueur de maîtres de Diego Carlos, après quoi l’a supprimé dans les champs. Informe « Газета.Ru » avec un lien sur Globo.

À la 90e minute du match lors d’une attaque des parisiens », le défenseur de Nantes, » réserve Шапрона, résultant de l’arbitre est tombé sur la pelouse. Le juge en réponse a frappé le footballeur le pied. Après cela, Chapron s’est levé et a montré Carlos deuxième carton jaune. En outre, il a nommé un coup franc en faveur du PSG.

Le club de paris a remport invité la victoire avec un score de 1:0 et continue à mener dans le tableau du championnat. Le fc nantes occupe la cinquième place.

O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP

— globoesportecom (@globoesportecom) le 14 janvier 2018,