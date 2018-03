L’armée de la Syrie de vaincre toutes les attaques violent une pause humanitaire dans l’est, les combattants de la

© REUTERS/Omar Sanadiki

DAMAS, le 1er mars. /TASS/. Les forces gouvernementales en Syrie repoussé toutes les attaques de rebelles qui les ont pris, lors d’une pause humanitaire dans l’est, a déclaré jeudi le représentant du Centre russe de la réconciliation, camp major-général Vladimir Zolotoukhine.

« Bien que la situation dans l’est, continue à être un défi, aujourd’hui, à 9 heures du matin (10:00 gmt – env. TASS) est entrée en vigueur le troisième humanitaire pause. Dans le cadre de ses actions, à partir de 10:10 à 11:30 (11:10-12:30 gmt – env. TASS), les combattants des groupes armés illégaux trois fois a tenté d’attaquer le corridor humanitaire El-Вафидин des régions de l’est Харасты, l’ouest de la périphérie de l’Eure-Рихана et le nord de la périphérie de El-Шафуниия. Toutes les attaques ont été repoussés avec succès par les forces gouvernementales », dit – il.

Le mardi Zolotoukhine a également informé sur les attaques tentaient de profiter de la pause humanitaire de militants. Selon lui, ce jour-là, les terroristes ont attaqué les positions des forces gouvernementales dans le quartier des localités Хазрама et Нашабия, et après 13:00 (14:00 gmt) est passé à l’offensive et dans d’autres domaines.