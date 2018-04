Les footballeurs тульского « l’Arsenal »

TASS, le 7 avril. Tula « Arsenal » après la victoire de Уфой » avec un score de 2:1 dans le match à domicile de la 25-ème tour du championnat de Russie de football.

Le milieu de terrain des propriétaires Igor Grosbois-en a profité pour отличившись sur le 3ème et 72e minutes. Grosbois pour la première fois dans la carrière a marqué un but dans le match de la Fédération de football de la premier league. Dans le cadre de « Oufa » la seule balle sur le compte de Dmitri Стоцкого (16).

« L’arsenal » est monté à la sixième place dans le classement, devançant « Ufa », de toula, le club a marqué 35 points en 25 matchs. « Oufa », à l’actif, dont 34 points, s’agenouilla à la septième place du classement.

Dans le cas où la Coupe de Russie de football gagne l’équipe qui est dans le tableau de la premier league prend la cinquième place, ou au-dessus, c’est l’équipe qui a terminé le championnat à la sixième ligne, qualifié pour la Ligue de l’Europe. Dans une demi-finale de la Coupe des pays joueront les clubs de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) yaroslavl « Shinnik et de koursk « avant-garde ». Dans l’autre demi-finale se rencontreront les clubs de la premier league « kuba » et « Activités ». « Spartacus » et prend la deuxième place dans le tableau, « Activités » – 15-e.

Dans le prochain match le 14 avril de l’Arsenal à l’extérieur, jouer avec un « Краснодаром ». « Ufa » le lendemain, sur son terrain prendra le CSKA de moscou.

