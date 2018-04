L’artiste du peuple de l’URSS Elina Быстрицкая note 90e anniversaire

L’Actrice Elina Быстрицкая

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, 4 avril. /Corr. TASS Olga S/. Actrice de théâtre et de cinéma, artiste populaire de l’URSS Elina Быстрицкая note mercredi 90e anniversaire. L’un des premiers именинницу a félicité le directeur artistique de l’Etat du Petit théâtre Youri Solomine. Au nom de toute la troupe, il a souhaité une bonne santé, bonne humeur et tout le meilleur Быстрицкой, qui sert dans le Petit théâtre depuis plus de 60 ans.

« Nous félicitons de notre cher et préférée Элину Авраамовну », dit – TASS Solomine. Selon lui, Быстрицкая a beaucoup fait et continue de faire pour le Petit théâtre.

« Быстрицкая – une grande actrice, poursuivit Solomine. – Elle a toujours joué beaucoup, avide et peu inspiré, en créant des images lumineuses dans des pièces Ostrovski, de Gorki, de Tchekhov, de Lermontov, de Griboïedov. Ses créations sont marquées par de nombreuses récompenses, dont de l’ordre de la Révolution d’Octobre, du Drapeau Rouge du Travail, de l’insigne d’Honneur », « Pour mérites devant la Patrie ». Mais, surtout, elle a gagné une durée de зрительскую l’amour, le compagnon de l’actrice tout au long de son chemin de vie ».

Dans ce cas, comme le dit le directeur artistique du Petit théâtre de Быстрицкой il n’est pas seulement un talent d’acteur. « Elle aide beaucoup de gens, et m’a aidé, a expliqué Solomine. – Elle est très bonne. Nous avons voulu organiser en l’honneur de son anniversaire une soirée de gala, mais Elina Авраамовна a refusé de l’animation des fêtes, et c’est là son droit en tant que fille d’anniversaire », a conclu le Solomine.

La principale fête de l’actrice

« Aujourd’hui, je partirai de la maison de ville, sinon toute la journée doit vais courir au téléphone », dit – Быстрицкая, en prenant des compliments TASS. « Felicitations à un cercle étroit de la famille et des amis proches – et notez le jour de mon anniversaire. Je fais toujours comme cela », a déclaré l’actrice, ajoutant que la masse des fêtes en son honneur n’est pas satisfait.

« C’est la Fête de la Victoire, – alors sors devant le public », – a assuré la Быстрицкая, en expliquant que le 6 mai participera au concert « Allons vivre », qui se tiendra sur la scène du palais d’Etat du Kremlin (GCD). Pour l’actrice, un vétéran de la Grande guerre Patriotique, de son aveu, « le Jour de la Victoire – la plus chère et la fête lumineuse ».

Быстрицкая m’a dit que déjà la cinquième année consécutive, est le directeur artistique spéciales, des programmes de concerts qui ont lieu dans les palais d’Etat du Kremlin, à la veille de la Journée de la Victoire. « Avec le réalisateur du GCD, l’artiste populaire de RUSSIE Eugène Глазовым nous préparons le théâtre-concert de la représentation, dans lequel participent les étoiles de la scène russe, les principaux acteurs de cinéma et de théâtre, le meilleur de la musique. Ce sera encore le cas cette fois, et j’ai aussi nécessairement viendrai à cette fête, qui crois que c’est pour lui le plus important », a déclaré Быстрицкая.

De la biographie de Быстрицкой

Elina Быстрицкая est née le 4 avril 1928 à Kiev, dans une famille de médecins. Dans les années de la Grande guerre Patriotique, encore adolescente, elle est diplômée d’un cours de soins infirmiers et a travaillé infirmire à l’hôpital, reçu l’ordre de la guerre Patriotique de degré II.

En 1953 Быстрицкая diplômé d’etat de Kiev, l’institut d’art dramatique du nom de Karpenko-Kary mullis et est devenu diplômés de l’actrice.

Elle fait ses débuts dans le cinéma etudiante – a joué dans le rôle de Lena Алексеенко dans le film « Dans les jours ». Ensuite joué le rôle d’un médecin dans le film de 1955 « Unfinished histoire ». Mais « la route principale dans l’art », de l’aveu de Быстрицкой, a commencé après l’approbation de son rôle Аксиньи dans киноэпопее Sergei Gerasimov « le Don Paisible » (1957-1958).

« Mais personne ne m’a offert ce travail, a rappelé l’artiste. – Appris que Sergei Gerasimov commence à tirer « le Don Paisible », et a demandé l’autorisation de participer à un concours sur le rôle de Аксиньи. La vérité est, les espoirs particuliers ne nourrissait pas. Parce s’est réjouie à la folie, quand elle a appris que le précieux rôle a reçu ».

Après le succès de « Don Paisible », Быстрицкая a joué dans « les Volontaires ». Sur son compte quelques notables киноработ.

Depuis 1958, il est l’artiste du Petit théâtre.