L’artiste-metteur en scène de « le Mystère de la troisième planète », a déclaré sur les secrets de la création d’un dessin animé

MOSCOU, 12 mai. /TASS/. Le dessin animé « le Mystère de la troisième planète » par le récit de Cyrus Bulycheva a gagné l’amour des russes charmant et les personnages. Comment ont-ils travaillé sur la peinture et comme le prototype de la Громозеки est devenue la banque de sous de maïs, dans une interview TASS a raconté à l’auteur des images visuelles de héros de bande dessinée, directeur artistique et réalisateur du studio « Анимос » Natalia Orlova, marquant samedi l’anniversaire de 70 ans.

Selon l’interlocuteur de l’agence, le travail sur le film, sorti sur les écrans en 1981, a été très difficile, car devenu l’un des premiers, quand Orlov est venu dans le studio comme un artiste de la photographie après de Conférences. « Quand le Roman Абелевич [Качанов – réalisateur] a proposé un travail sur le long-métrage, pour moi, c’était, d’une part, la très honorable, et d’autre part j’ai peur, peur, parce que je suis par nature, l’homme loin de toute technologie, des machines volantes. Quand j’ai partagé avec lui, il a dit que pour lui le plus important – héros ont été charmant », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Громозека et Alice

De l’aveu Orlova, son personnage préféré Громозека. « Il est plus difficile pour moi a été donné, parce que ce personnage n’a pas été décrit en détail dans le livre de Cyrus Bulycheva. La seule chose qu’il avait à huit mains, les pieds comme chez l’éléphant et le nez comme air ballon », raconte alexandre Orlov, en ajoutant que, pour elle, le plus difficile est devenu de trouver la façon de combiner la complexité du personnage et sa capacité à se déplacer de planète en planète en avion de l’unité.

« Je me suis assise, dessinait, a voulu représenter un vaisseau spatial, mais ne fonctionnait pas du tout. J’ai vu dans la cuisine de fer à la banque de sous de maïs. À l’époque étaient les grandes banques, je suis devenue à son ouverture, et moi comme un choc a frappé – mon Dieu, c’est Громозека! » – partagé des souvenirs Orlov. Elle m’a dit que selon le scénario, qui a écrit lui-même Cyrus Bulychev, le héros, la voix qui a offert à l’acteur Vassili Livanov, avait huit mains, mais à cause de problèmes techniques, il a été « поубавить mains » et de laisser six.

Un autre personnage préféré de l’artiste-metteur en scène de la bande dessinée – le personnage principal d’Alice. Son prototype était la fille de Orlova Ekaterina Semenova, qui est devenu par la suite l’actrice. « J’ai juste une fille a grandi. J’ai travaillé, il fallait les montrer худсовету, et elle courait autour de moi et détournait. Je me suis derrière elle tout le temps regardé, et il s’est avéré que Alice est similaire à Катюшку », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

De la fantaisie et de l’animation moderne

En ce qui concerne la visualisation monde fantastique héros, Orlova a noté que la difficile étape a été de trouver l’image des planètes. « Plus ici devaient inclure votre imagination, j’ai bien sûr regardé la littérature, mais plutôt se sont des images qui ont été intégrées dans le scénario. La planète Шелезяка – a l’ensemble des chemins de fer, les bunkers, peuplée de robots, la planète Блук – zoo et des animaux. Basé sur les fantasmes », raconte Orlov.

De l’animation moderne l’interlocuteur de l’agence a appuyé de façon ambiguë. D’une part, dit-elle, « maintenant il ya beaucoup de différents programmes et de possibilités de modélisation. « Nous n’avaient rien. Aujourd’hui dans l’animation des grands de la gravitation à un spectacle, à une sorte d’attraction », – a noté Orlov, soulignant que cette volonté de surprendre quelque chose de fantastique « se perd de la chaleur ». « Les héros – ils aussi leur charme, ils ne portent pas mal polygonal, ils égarés dans leur vie, ont choisi la mauvaise voie et pour cela, ayant de la peine. C’est la principale différence », dit – Orlov.

À son avis, un nouveau rythme de vie dicte et de nouvelles formes d’animation, mais quand dans le film « n’est pas posé à l’idée basée sur le bien, c’est l’impasse ». De l’aveu Orlova, « le Mystère de la troisième planète » – c’est son œuvre préférée. « Dans notre travail, sans amour, il n’y a rien à faire, elle exige beaucoup de temps et un tel retour de toutes les forces physiques et spirituelles », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence, en comparant le processus de création de l’animation avec l’émergence de la vie. « Nos films – comme des enfants: un film de 10 minutes est fait 9 mois, et c’est à ce stade, la naissance d’une nouvelle vie. Très agréable et réjouissant que cette vie continue, et que ces films sont en cours, les regardent, même si cela fait déjà tant d’années », – résume Orlov.

Sur le dessin animé

« Le mystère de la troisième planète » – soviétique d’un long-métrage de science-fiction bande dessinée d’un Roman de Качанова, adaptation du roman de Cyrus Bulycheva, « le Voyage d’Alice » (« Alice et les trois capitaines ») de la série « les Aventures d’Alice ». Dans l’histoire, dans 2181 année, une expédition avec de la Terre composé du capitaine Vert, le professeur Selezneva et sa fille Alice est envoyé à bord du « Pegasus » à la recherche de nouvelles espèces d’animaux pour zoo de Moscou. En volant de planète en planète, ils rencontrent un archéologue Громозеку, docteur Верховцева, le Discoureur l’oiseau, été absent à la capitaine Kim. Sur leur chemin ils rencontrent et avec des personnages touchante fat Весельчаком et Глотом de la planète Катрук, déguisé sous un docteur Верховцева.

A propos de l’auteur

Natalia orlova Viatcheslavovna (rod. Le 12 mai 1948) – réalisateur russe, animateur, scénariste et artiste, metteur en scène, artiste-animateur. En 1967, il est diplômé de Moscou, l’école Secondaire Artistique à l’institut. S. Vi Sourikov, 1973 – VGIK (atelier Vi P. Ivanov-Vano). Dans 1973-1992 années, a travaillé dans le studio « Soyuzmultfilm ». En 1992-1994 en tant que réalisateur-multiplicateur participé à un projet BBC – Shakespeare: The Animated Tales (Shakespeare – animation de l’histoire): les dessins animés de « Hamlet » et « Richard III ». Depuis 2000, directeur artistique et réalisateur de studio « Анимос ».